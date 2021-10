Premier League : Un joueur se confie sur son homosexualité

Sans révéler son identité pour éviter les représailles, un joueur de Premier League a révélé son homosexualité.

Le sujet est encore largement tabou dans le football, même si plusieurs joueurs ont déjà révélé leur homosexualité par le passé. C'est à nouveau le cas avec un joueur de Premier League qui s'est exprimé sur le sujet ce lundi, dans les colonnes du Sun.

"Nous sommes en 2021 et je devrais être libre de dire à tout le monde qui je suis. Mais il y a quelques fans dans les gradins qui sont encore très bloqués dans les années 1980. Je veux être ouvert avec les gens parce que c'est ce que je suis et ce dont je suis fier. Mais la vérité est que je serais crucifié", a-t-il estimé, sans révéler son identité.



"Quand je joue, j'ai l'impression que les fans peuvent deviner et qu’ils me jugent, poursuit-il. Peuvent-ils le deviner en fonction des vêtements que je porte en dehors du terrain? Cela a eu un effet terrible sur moi mentalement. C'est terrifiant."

Avant lui, plusieurs anciens joueurs de Premier League s'étaient déjà exprimés en ce sens, à l'image de Justin Fashanu, qui avait fait son coming out en 1990, avant de se suicider huit ans plus tard.

D'ailleurs, selon le Sun, l'interviewé se serait entretenu avec Amal Fashanu, la nièce de Justin, très impliquée sur le sujet et qui organise chaque année un gala pour lutter contre l'homophobie.

L'année dernière, deux autres joueurs du championnat anglais avaient également révélé être homosexuels, mais toujours sans donner leur identité publiquement. La crainte des représailles est grande chez les joueurs, que ce soit de la part de leurs homologues ou des supporters.

Il y a quelques jours, c'est un arbitre de D2 anglaise qui faisait son coming-out : "Beaucoup d'arbitres penseront qu'ils ne peuvent pas faire de coming-out car cela affectera leur progression dans le sport, déclarait James Adcock au podcast The LGBT Sport Podcast (BBC). Mais vous n'êtes pas jugé sur votre sexualité - et si vous avez suffisamment confiance en vous, vous aurez tout le soutien de chaque collègue, et cela ne vous affectera pas.

"Par rapport au coming-out, il faut le choisir en tant que personne et non en tant qu'arbitre. Mais à partir du niveau supérieur, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de porter un t-shirt disant : Je suis James Adcock et je suis un gars gay. Les gens le savent et l'acceptent. Je n'ai subi aucun abus homophobe, et je ne peux même pas vous raconter une seule histoire où j'ai dû combattre ou surmonter cela."