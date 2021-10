Un arbitre anglais fait son coming-out

James Adcock, un arbitre de D2 anglaise, vient de révéler publiquement son homosexualité.

L'arbitre anglais de la Football League, James Adcock, s'est publiquement déclaré homosexuel. Agé de 37 ans, il est devenu arbitre à temps plein en 2016 lorsqu'il a été nommé dans le groupe de l'EFL et a également officié en tant que quatrième arbitre Premier League.

Lors de la Journée nationale du coming out, Adcock a déclaré qu'il n'avait reçu que du soutien de la part collègues depuis son coming-out en privé il y a dix ans. Il espère qu'il pourra inspirer les autres à avoir la confiance nécessaire pour parler publiquement.

"Beaucoup d'arbitres penseront qu'ils ne peuvent pas faire de coming-out car cela affectera leur progression dans le sport", a déclaré Adcock au podcast The LGBT Sport Podcast (BBC). "Mais vous n'êtes pas jugé sur votre sexualité - et si vous avez suffisamment confiance en vous, vous aurez tout le soutien de chaque collègue, et cela ne vous affectera pas".

L'article continue ci-dessous

« Les gens le savent et l’acceptent »

"Par rapport au coming-out, il faut le choisir en tant que personne et non en tant qu'arbitre. Mais à partir du niveau supérieur, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de porter un t-shirt disant:" Je suis James Adcock et je suis un gars gay". Les gens le savent et l'acceptent. Je n'ai subi aucun abus homophobe, et je ne peux même pas vous raconter une seule histoire où j'ai dû combattre ou surmonter cela », a-t-il ajouté.

Un collègue arbitre d'Adcock au sein de l’English League, un certain Ryan Atkin, a aussi fait son coming-out 2017.

A noter que dans le rugby anglais, il y a aussi des prises de parole de ce genre. Nigel Owens, arbitre de la finale de la Coupe du monde 2015, et Craig Maxwell-Keys, un habitué de la Gallagher Premiership, sont également tous deux ouvertement homosexuels.