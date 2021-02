La Premier League s'oppose à la Ligue des champions avec 36 clubs

Les clubs de la Premier League ont savoir à l'UEFA qu'ils s'opposaient au nouveau format proposé.

En octobre dernier, nous vous faisions part du projet de l'UEFA d'augmenter le nombre de clubs qualifiés pour la Ligue des champions, passant de 32 à 36.

Il y a une dizaine de jours, nos confrères du journal L'Equipe révélaient que l'UEFA envisageait bel et bien d'adopter ce nouveau format à partir de la saison 2024-2025.

Mais ce mercredi 17 février, The Telegraph explique que les clubs de Premier League s'opposent avec véhémence à de nombreux points de cette réforme. Ils refusent tout d'abord que des places soient attribués en fonction du passé des clubs ce qui va à l'encontre des critères sportifs.

Selon le quotidien britannique, les clubs anglais craignent également que le nouveau format de la Ligue des champions fasse de l'ombre à la Premier League, entraînant ainsi une baisse des droits TV de cette compétition. De plus, le calendrier de cette nouvelle mouture de l'épreuve reine de l'UEFA serait synonyme de disparition de la League Cup. Hors, cette compétition est génératrice de revenus importants pour les clubs appartenant à l'English Football League qui gère les intérêts des équipes des divisions professionnelles inférieures (Championship, League One, League Two).

Les clubs de Premier League ont également demandé à l'UEFA que le calendrier de la future phase de groupes de la Ligue des champions s'achève quoiqu'il arrive avant les fêtes de Noël afin de ne pas concurrencer le Boxing Day.

La Premier League a également fait part de son étonnement concernant certaines places qualificatives pour cette Ligue des champions à 36 qui pourraient ainsi revenir à des clubs participants à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence (dont la première édition commencera lors de la saison 2021-2022). Les clubs anglais ont demandé à l'UEFA de proposer d'autres solutions.