Ligue des champions : Une phase de groupes avec 36 clubs à partir de 2024-2025 ?

L'UEFA songe à augmenter le nombre de clubs qualifiés pour la phase de groupes.

Alors que la FIFA souhaite créer une Premier League européenne avec 18 clubs, l'UEFA n'entend pas se laisser faire et a déjà des idées pour contre-attaquer.

Selon les informations du média britannique The Telegraph, l'UEFA envisage de passer le nombre de clubs qualifiés pour la phase de groupes de la de 32 à 36 à partir de la saison 2024-2025.

Pour cela, l'UEFA planche sur deux formats. Un premier avec six groupes de six équipes permettant ainsi à un club de jouer un total de dix matches (cinq à domicile et cinq à l'extérieur) au lieu de six actuellement. Les deux premiers de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes rejoindraient les huitièmes de finale.

Plus d'équipes

Le deuxième format à l'étude est beaucoup plus complexe et on peut même dire tordu. Les 36 clubs seraient placés dans une poule unique mais ne pourraient affronter que dix adversaires différents (avec cinq matches à domicile et cinq matches à l'extérieur) selon un système de tête de série. Autant dire qu'éviter certains clubs ou les affronter à l'extérieur plutôt qu'à domicile aura de lourdes conséquences sur le classement final. Et selon le projet de l'UEFA, à l'issue de cette phase de groupes inéquitable, les seize premiers seraient qualifiés pour les huitièmes de finale.

En augmentant le nombre de participants, l'UEFA cherche avant tout à augmenter le nombre de matches et donc les droits TV. L'UEFA a d'ailleurs annoncé avoir perdu énormément d'argent avec la crise du coronavirus (564 millions d'euros) et va même diminuer le montant des dotations lors des prochaines saisons.