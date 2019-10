Premier League - Manchester United, première équipe à inscrire 2000 buts

L'ouverture du score de McTominay à Norwich marque l'histoire des Red Devils. Il s'agit en effet du 2000e but du club en Premier League.

Scott McTominay a ouvert le score ce dimanche sur la pelouse de Norwich pour lancer les Red Devils sur le chemin de la victoire alors que Rashford et Martial ont également trouvé le chemin des filets (3-1).

Un but qui fait de la première équipe de l'histoire à atteindre la barre symbolique des 2000e buts dans le championnat anglais version . Tout un symbole pour le jeune joueur de 22 ans issu du centre de formation et lancé chez les professionnels par José Mourinho lors de son passage dans le nord du Royaume. Son quatrième but pour les Red Devils depuis ses débuts.

L'article continue ci-dessous

"Je savais qu'il y avait ce record avant le match, c'est beau, s'est exclamé McTominay au coup de sifflet final. C'est un bel accomplissement de marquer en Premier League. Je veux seulement rendre sa confiance à l'entraîneur. Je suis très heureux avec les trois points et c'est important que l'équipe ait bien joué."

Le premier buteur de l'histoire du club en PL est Mark Hughes en août 1992 lors d'une défaite contre Sheffield (1-2). L'international gallois marquera 120 buts en 345 matches avec l'équipe de Sir Alex Ferguson. Andy Cole marquera le 500e en février 1999 au cours d'une saison fantastique pour le club.

Qui d'autre que Cristiano Ronaldo pour le 1000e en 2005 ? Le Portugais alors âgé de 20 ans était encore au début de sa carrière, mais cela ne l'empêchait pas d'inscrire son nom dans l'histoire. Enfin, le 1500e était l'oeuvre de Dimitar Berbatov six ans plus tard.