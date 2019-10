Norwich City-Manchester United 1-3, les Red Devils se relancent à Norwich

Manchester United, largué en Premier League, devait absolument l'emporter ce dimanche à Norwich pour se relancer et c'est mission accomplie.

14èmes avec seulement trois points d'avance sur leurs hôtes, les Red Devils devaient gagner à Norwich ce weekend et n'ont pas failli à leur tâche. Dès la 21e minute et sur leur deuxième corner du match, les visiteurs marquent avec Pereira, qui parvient à remettre pour McTominay qui peut tromper la vigilance d'un Tim Krul au demeurant excellent pour ouvrir le score.

Le festival Krul

5 minutes plus tard, sur un slalom de James, Godfrey fait faute dans sa surface, mais Krul intervient pour sortir le pénalty de Rashford et donner un sursis aux siens. Mais l'attaquant visiteur se vengera 5 minutes plus tard en marquant dans le jeu suite à un centre pour porter le score à 2-0.

Dépassé par les évènements, la défense de Norwich concédera un second pénalty, le deuxième en 15 minutes et Krul sera de nouveau forcé de jouer les héros, cette fois face à Martial. les tireurs de pénaltys ne sont pas très chanceux cette saison à Manchester...

Norwich s'améliore dans le second acte, mais ne se crée pas énormément d'occasions... En face, United parvient même à marquer le but du 3-0 par l'entremise de Martial suite à un une deux avec Rashford. Le Français réalise un geste d'attaquant dans un angle fermé pour enfin battre Krul.

Manchester gère bien son avance par la suite, malgré une réduction au score assez tardive des locaux par Hernandez et quelques frayeurs tardives, pour s'imposer finalement de matière autoritaire, rassurant un peu au passage ses supporters.