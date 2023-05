Premier League : Arsenal, Manchester City...qui a le meilleur calendrier dans la course au titre ?

Quel sera l'impact des prochains matchs sur les chances d'Arsenal et de Man City de remporter le titre de Premier League ?

Après son précieux succès contre son concurrent direct, Manchester City a officiellement pris la place d'Arsenal au sommet du classement de la Premier League après son succès contre Fulham ce dimanche. Une place que les Gunners vont pouvoir reprendre temporairement en cas de victoire contre Chelsea cette semaine.

Avec les matchs à venir en milieu de semaine, Manchester City a désormais l'avantage d'un point et d'un match en moins sur Arsenal, qui regretterait d'avoir perdu neuf points sur les douze possibles lors de ses quatre derniers matchs de championnat, dont trois précieux contre les Citizens.

Si les deux clubs devaient se retrouver à égalité de points à la fin de la dernière journée, les Citizens peuvent se targuer d'avoir une meilleure différence de buts et d'avoir marqué plus de buts que les hommes de Mikel Arteta, ce qui constitue le critère principal du classement pour remporter le championnat.

Les prochains matches seront cruciaux pour les deux équipes, qui tenteront de maintenir la pression l'une sur l'autre en vue de remporter le titre tant convoité et tant disputé dans les prochaines semaines.

Les cinq prochains matches d'Arsenal

Date Match Competition 2 Mai Arsenal vs Chelsea Premier League 7 Mai Newcastle vs Arsenal Premier League 14 Mai Arsenal vs Brighton Premier League 20 Mai Nottm Forest vs Arsenal Premier League 28 Mai Arsenal vs Wolves Premier League

Arsenal ne peut plus se permettre de perdre des points pour maintenir la pression sur Manchester City en fin de saison, avec le derby du nord-ouest de Londres contre Chelsea. Le leader actuel se rendra à Newcastle le 7 mai et accueillera Brighton le 14 mai, avant d'affronter Nottingham Forest et Wolves lors de ses cinq prochains matches.

Les cinq prochains matches de Man City

Date Match Competition 3 Mai Man City vs West Ham Premier League 6 Mai Man City vs Leeds United Premier League 9 Mai Real Madrid vs Man City Ligue des champions 14 Mai Everton vs Man City Premier League 17 Mai Man City vs Real Madrid Ligue des champions

Le champion d'Angleterre en titre a maintenant tout en main pour rester au sommet du classement jusqu'à la fin de saison. Les hommes de Pep Guardiola ont désormais leur destin en main et doivent assurer lorsqu'ils accueilleront West Ham et Leeds United, respectivement les 3 et 6 mai.

L'équipe de Guardiola disputera les deux matches des demi-finales de la Ligue des champions contre le Real Madrid lors de ses cinq prochaines rencontres, ainsi qu'un déplacement à Everton en championnat. Ils termineront le championnat avec la réception de Chelsea puis des déplacements sur la pelouse de Brighton et Brentford.