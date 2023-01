Pourquoi Liverpool ne va pas virer Jürgen Klopp

La saison des Reds a atteint un nouveau creux à Brighton samedi après-midi, mais l'Allemand conserve la confiance du club, et des fans.

Jurgen Klopp n'a même pas essayé de cacher les maux des Reds. Comment aurait-il pu ? Cette saison, l'entraîneur de Liverpool s'est creusé la tête et le dernier spectacle d'horreur de son équipe, une défaite 3-0 à Brighton, aussi misérable et complète que le score le suggère, l'a fait réfléchir lors de la conférence de presse d'après-match.

Liverpool méconnaissable

"Je ne sais pas si c'est parce que ça fait seulement quelques minutes depuis le match, mais honnêtement, je ne me souviens pas d'un match pire", a-t-il déclaré. "Et je veux dire dans toute [ma carrière], pas seulement à Liverpool". Peu de ceux qui étaient à l'Amex Stadium samedi ne seraient pas d'accord - bien que les échecs à Watford en 2015 et 2020, la lourde défaite 7-2 à Aston Villa il y a quelques années, ou n'importe laquelle de ces six défaites consécutives à Anfield pendant la "saison pandémique" pourraient s'en rapprocher.

Il n'est donc pas surprenant que Klopp ait tenu à faire l'éloge des supporters de Liverpool après le match. Il sait qu'il a besoin d'eux en ce moment. Il est à noter que le stade était à moitié vide lorsque ses joueurs, menés par Harvey Elliott et Andy Robertson, sont allés les saluer, en s'excusant, au coup de sifflet final. Certains, comme Mohamed Salah et Naby Keita, n'ont pas pris la peine de se déplacer, se dirigeant directement vers le tunnel. Robertson s'est couvert le visage de désespoir, tandis qu'Alisson Becker voyait son nom scandé. Le Brésilien, à juste titre, a été jugé exempt des critiques adressées au reste de ses coéquipiers face à Brighton.

Klopp, quant à lui, a présenté ses excuses à ceux qui avaient fait le voyage aller-retour de 10 heures depuis la Mersey, en joignant les mains et en inclinant la tête. "Ils ont été exceptionnels, pour être honnête", a-t-il déclaré après coup. "Ils ont compris que ce n'était pas notre jour, et ils ont montré qu'ils étaient de vrais supporters". En ce qui concerne les Liverpudliens, c'est du festin à la famine. Les joies de la saison dernière, qui les a vus suivre leur équipe si proche de marquer l'histoire, sont désormais un lointain souvenir.

L'équipe de Klopp est neuvième de la Premier League, derrière Fulham, Brighton et Brentford et plus proche du bas du tableau que du haut. Ils ont pris huit points en neuf matches à l'extérieur en championnat, ils sont éliminés de la Carabao Cup et doivent gagner un match à rejouer sur le terrain des Wolves mardi soir pour conserver leurs chances en FA Cup. Peu d'entre eux se rendront à Molineux avec optimisme, au vu de leurs récentes prestations.

Klopp protégé par son historique au club

La pression monte, Klopp s'efforçant de trouver des réponses aux raisons pour lesquelles son équipe s'est effondrée par rapport à la saison dernière, et le besoin de nouvelles recrues, en particulier au milieu de terrain, est de plus en plus évident à chaque match. Dans certains clubs - Chelsea, par exemple - le poste de manager serait remis en question, mais il y a peu de chances que cela arrive à Liverpool, où Klopp bénéficie du soutien sans équivoque des propriétaires du club.

À juste titre, d'ailleurs, compte tenu de ses remarquables réalisations sur le bord de la Mersey. Les supporters, eux aussi, le soutiennent fermement. Il y a eu quelques manifestations de dissidence samedi. Henderson, qui a beaucoup de mal cette saison, a été réprimandé pour ne pas avoir joué assez vite en première mi-temps, tandis qu'il y a eu des hurlements de colère lorsque Liverpool a permis à Robert Sanchez, le gardien de Brighton, de rester debout avec le ballon à ses pieds pendant 30 secondes ou plus, sans être contesté, en deuxième période. Cependant, il est révélateur qu'une grande partie de la critique réelle est dirigée vers Fenway Sports Group (FSG) pour son incapacité perçue, ou son refus, de dépenser beaucoup d'argent pour des renforts de qualité.

Les Américains, bien sûr, pourraient dire que c'est un peu injuste, après avoir engagé jusqu'à 50 millions d'euros pour Gakpo plus tôt ce mois-ci, après avoir signé Darwin Nunez pour ce qui pourrait être un record pour le club cet été, et après avoir fait de Salah le joueur le mieux payé de l'histoire du club en juillet. Ils ont lié Klopp à un nouveau contrat de quatre ans au printemps dernier et ont pris des mesures pour assembler une nouvelle équipe plus jeune avec des joueurs comme Diogo Jota, Ibrahima Konate et Luis Diaz, ainsi que Nunez et Gakpo, tous recrutés pour des sommes importantes depuis le titre de Premier League remporté en 2020.

Ce qu'ils n'ont pas fait, cependant, c'est s'attaquer à la principale faiblesse de l'équipe - son milieu de terrain - en effectuant des achats de haut niveau, et jusqu'à ce qu'ils le fassent, il est difficile de voir Liverpool lutter pour les grands titres, comme ils l'ont fait au cours des quatre ou cinq dernières saisons, et comme ils l'ont fait de manière passionnante sur quatre tableaux la saison dernière. Il leur faut au moins deux milieux axiaux, probablement trois, et il y a un problème à venir en défense centrale également, avec Virgil van Dijk et Joel Matip qui ont largement dépassé la trentaine, et la forme de Joe Gomez qui a baissé depuis son retour d'une grave blessure au genou.

Un énorme chantier au milieu de terrain

Cela fait quatre recrutements importants, des recrutements clés. Une sacrée tâche, même pour un manager du talent de Klopp. Il insiste sur le fait qu'il est toujours aussi engagé et motivé que jamais, et nous devrions le prendre au mot, bien qu'il y ait eu des signes clairs cette saison que sa frustration augmente. Les commentaires lors des conférences de presse sur les contraintes financières et la "façon de faire" de la FSG ne passent pas inaperçus, tandis que les allusions au "département médical" laissent entrevoir des problèmes internes.

Il est certain que la liste des blessés du club, qui contient actuellement Van Dijk, Jota, Diaz, Nunez, Roberto Firmino et Arthur Melo, a été un facteur important dans le déclin de Liverpool, bien que les difficultés des joueurs clés - Henderson, Van Dijk, Fabinho, même Salah - doivent inquiéter davantage le manager et son staff. Le manque de pressing, d'énergie et de physique de l'équipe, quant à lui, est aussi clair que l'oiseau de foie sur la poitrine des joueurs. "Allez, l'équipe que nous avons alignée aujourd'hui n'était vraiment pas mauvaise", a déclaré Klopp à Brighton, mais tout comme à Brentford et lors du match de coupe contre les Wolves, les joueurs de Liverpool n'ont pas pu ou voulu faire ce qu'il leur demandait.

Ils étaient en deuxième position dans tous les domaines, dépassés, surclassés et battus par une équipe qui ressemblait un peu à ce qu'elle avait l'habitude de ressembler et qui jouait un peu comme elle avait l'habitude de jouer : rapide, incisive, confiante et dangereuse. "Je pense que les joueurs écoutent, en fait j'en suis sûr", a déclaré Klopp, "mais je sais d'où vous venez parce que je peux voir que ça n'en avait pas l'air."

Ce qui est devenu évident, c'est qu'il n'y aura pas de solution rapide. Même une autre signature en janvier ne transformerait pas les choses du jour au lendemain, et il n'y a aucun signe à ce stade que Liverpool en planifie une de toute façon, avec des "cibles à long terme" qui sont poursuivies pour l'été à la place. Reste à savoir comment cela se passera, alors que le club est toujours à vendre et que le directeur sportif, Julian Ward, quittera son poste à la fin de la saison.

Sauvez la fin de saison des Reds

Au milieu de tout cela, Klopp et son équipe doivent trouver les réponses, sur le terrain d'entraînement, dans la salle d'analyse et dans le vestiaire. Il y a encore beaucoup de joueurs d'élite dans cette équipe de Liverpool, et trouver un moyen de permettre à ce talent de se montrer à nouveau doit être la priorité du manager. Il faut du caractère et du courage, et les grands joueurs doivent se montrer à la hauteur.

En attendant, attendez-vous à ce que les supporters de l'extérieur se déchaînent contre les Wolves mardi soir. Ils n'apprécient peut-être pas ce qu'ils voient en ce moment, mais Klopp sait qu'il peut toujours compter sur leur soutien indéfectible. Et cela sera crucial si les Reds veulent se sortir du trou dans lequel ils se trouvent. Le temps de la solidarité à Anfield est venu.