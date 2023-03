Pourquoi le Real Madrid a perdu le titre

À nouveau accroché au Betis Séville, le Real Madrid laisse filer le Barça vers le titre. Mais pourquoi les Merengue ont-ils perdu la Liga?

Après avoir tenu tête avec son rival catalan en début d'exercice, le Real Madrid a fortement accusé le coup depuis le retour de la Coupe du Monde et a, ce week-end encore, laissé filer le Barça vers un titre de Liga qui ne peut plus lui échapper. Brillants en Ligue des Champions comme le témoigne leur démonstration à Anfield (2-5), les Merengue n'y arrivent plus en Espagne. À nouveau accrochés, au Betis cette fois, les hommes de Carlo Ancelotti peuvent déjà dire adieu au titre de champion. Mais comment peut-on expliquer un revers d'une telle ampleur?

Des pépins à la pelle, un épuisement général

Le premier élément est physique et indéniablement handicapant. Le Real Madrid est, cette année, la cible d'innombrables blessures, longues comme courtes, récurrentes ou occasionnelles mais toujours bien présentes. C'est bien simple, 18 joueurs du noyau ont déjà été blessé cette saison pour un total de 40 blessures différentes depuis le mois de septembre. Le nombre de matchs manqués par des joueurs cadres ou dans la rotation est aussi impressionnant : 11 (Lucas Vazquez, Ferland Mendy), 10 (David Alaba), 8 (Aurélien Tchouaméni, Dani Carvajal, Eden Hazard) auxquels il faut rajouter les absences de Thibaut Courtois (5 rencontres) et Karim Benzema (4 matchs).

Depuis le début de l'année 2023, le Real Madrid a ainsi toujours compté au moins 2 joueurs blessés lors de tous ses matchs. Un chiffre qui a cumulé à jusqu'à 8 absents avant la Coupe du monde des clubs et dont la moyenne atteint 5 indisponibles depuis plus de deux mois. Sans oublier les matchs de turn over qui doivent permettre aux vieux Luka Modric et Toni Kroos de souffler. Pour la grande majorité des rencontres, Carlo Ancelotti ne peut tout simplement pas compter sur la moitié de son effectif de base.

Surcharge et méforme du moteur du navire

La répartition du temps de jeu des joueurs du noyau est d'ailleurs éloquente sur ce problème profond qui touche le Real Madrid cette saison. Près de 90% des minutes jouées cette saison l'ont été par un panel d'à peine 15 joueurs. Une surcharge démentielle à l'heure où le football ne fait que rajouter des matchs dans un calendrier déjà bien trop bouché. Le tout dans une saison qui a vu la Coupe du monde se jouer en hiver et largement empiéter sur la pause hivernale habituelle.

En résulte une méforme grandissante des cadres du vestiaire. Émoussés, Luka Modric et Toni Kroos doivent être mis au repos plus souvent. Monstrueux de solidité la saison dernière, Thibaut Courtois et Eder Militão montrent des signes de fébrilité défensive. Devant, Karim Benzema n'est plus que l'ombre de lui-même, Vinícius est redevenu irrégulier et Fede Valverde s'épuise au milieu de ce marasme. Lâchée par ses cadres, la Maison Blanche se tourne désormais vers ses jeunes Eduardo Camavinga et Álvaro Rodriguez pour tenter de maintenir le navire à flots.

Muselière et indigence statistique

Mais surtout, le Real Madrid ne parvient plus à être dangereux. Orpheline de ses artificiers, la légendaire efficacité madrilène a disparu et cela se paie cash en Liga. Déjà condamnés à devoir dominer le championnat pour le remporter, les Merengue se retrouvent en panne totale d'inspiration. Un chiffre démontre plus que tout ce problème grandissant : le Real n'a pas cadré le moindre tir sur ses 140 dernières minutes jouées. Une anomalie au pire des moments.

Depuis le retour de la Coupe du monde, le Real Madrid a déjà perdu 4 fois et concédé le nul 4 fois, soit 8 matchs sans victoire sur les 16 rencontres disputées en Espagne. Un bilan indigne d'un candidat au titre de Liga. Sur les cinq dernières rencontres de Liga, les Merengue n'ont pris que 8 points sur 15, soit le 6ème bilan seulement de l'élite. Bien plus à l'aise sur la scène européenne, la rédemption des hommes de Carlo Ancelotti viendra-t-elle encore de la Ligue des Champions?