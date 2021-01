Pour Koeman, le Barça a besoin de renforts

L'entraineur du Barça, Ronald Koeman, veut du sang neuf au sein de son équipe d'ici la fin du mercato hivernal.

Ronald Koeman a déclaré que Barcelone devait puiser dans le marché des transferts s'il voulait s'améliorer, mais il n'est pas sûr de pouvoir recevoir les fonds nécessaires pour renforcer son équipe.

Barcelone est loin derrière l'Atletico Madrid au classement de la en raison d'un début de campagne très poussif. Cela dit, les Catalans se sont redressés ces dernières semaines et sont sur une série de trois victoires de suite en championnat.

Ces victoires acquises au détriment de , de l' et de Grenade ne changent cependant rien au fait que l'équipe de Koeman manque de profondeur du banc, ce qui risque de la pénaliser durement dans la course à la et à la .

Koeman a clairement indiqué son opinion sur le sujet, mais il pressent que les problèmes financiers du club l'empêcheront d'avoir des recrues. "Nous manquons de joueurs, mais tout dépend de la situation économique du club. Mais, je ne décide pas, j’ai discuté avec mes dirigeants, mais encore une fois tout dépend de la situation économique".

Koeman pensait obtenir les services d'Eric Garcia de , Goal révélant que les conditions personnelles avaient été convenues, mais le candidat au poste de président Joan Laporta a déclaré que le conseil d'administration du club avait choisi de ne pas dépenser d'argent pour un joueur qui serait disponible gratuitement l'été prochain.

«Nous ne pouvons pas exiger que le conseil d'administration prenne des décisions comme celle-ci», a déclaré Laporta à propos d'un éventuel transfert de Garcia. «Nous avons conclu que s'il s'agit d'un joueur dont le contrat prend fin, nous devons attendre. Si nous passons à l'offensive maintenant, nous devrons payer les frais de transfert plus le salaire du joueur.»

Koeman devra très certainement travailler avec ce qu’il a à sa disposition pour le reste de la saison, et il a déclaré qu’il continuerait de dire ce qu’il pensait s’il sentait que ses protégés n'étaient pas à la hauteur des attentes. "Je ne vais pas mentir. Je dis ce que je vois. Si vous êtes un joueur du Barca, vous devez être exigeant. Je les critique avec respect. Je ne vise personne, je veux les aider, mais si nous jouons contre Cornella avec tout le respect que je vous dois et que nous ne sommes pas capables de gagner en 90 minutes, je dois dire ce que je vois. Sinon, faites venir un autre entraîneur."