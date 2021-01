Barça, Koeman enrage contre ses attaquants

Barcelone s'est qualifié pour les 16 derniers de la Copa del Rey, mais Ronald Koeman n'était pas satisfait par la manière.

Le Néerlandais était mécontent de la difficulté avec laquelle les Blaugrana ont, joué, gaspillant des chances et ayant besoin de temps supplémentaire.

"L'essentiel est de toujours passer au tour suivant, mais nous ne pouvons pas être heureux car nous avons manqué des occasions et des penalty (deux ndlr) et vous devez avoir la responsabilité dans ces matchs", a déclaré Koeman après la victoire.

"Encore une fois, c'est 120 [minutes], ce qui est un problème car c'est maintenant trois matches consécutifs et c'est sur nous. Nous avons fait des occasions et avons eu deux pénalités ... cela ne peut pas arriver. Je ne peux rien reprocher à nos efforts, mais il ne s'agit pas seulement de courir, mais aussi de créer et d'être efficace", a déploré le coach batave.

Plus d'équipes

"C'était difficile pour nous aujourd'hui ... ce n'est pas acceptable." Le bilan de penaltys de Barcelone cette saison est particulièrement préoccupant, le club catalan ayant raté cinq de ses 12 tentatives cette saison et personne d'autre que Leo Messi n'ayant réussi sa tentative.

"Il n'y a pas autant de pression lors d'un penalty dans un stade sans public. Il faut avoir la tête froide", a regretté Koeman.

L'article continue ci-dessous

"A part Leo [Messi], nous n'avons personne qui montre qu'il peut marquer beaucoup de penalty. Nous devons nous entraîner davantage et parler davantage pour nous améliorer dans ce domaine. Cela pourrait être la peur, je ne sais vraiment pas pourquoi nous avons raté autant de penaltys. Vous ne pouvez pas manquer deux penaltys en tant que joueurs de Barcelone. C'est sérieux.", a-t-il fulminé.

Koeman a effectué pas mal de changements pour ce match de la Copa del Rey et les commentaires des médias espagnols ont été mitigés sur ceux qui ont été sélectionnés, mais il était assez content des titulaires, bien que plus impressionné par le gardien de but de Cornella, Ramon Juan.

"Ceux qui ont été titularisés aujourd'hui ont montré qu'ils pouvaient avoir un avenir au club, mais nous avons également vu que des choses nous manquaient", a déclaré Koeman. "[Ilaix Moriba] est un espoir et il est important pour l'avenir du club. Leur gardien était le meilleur joueur sur le terrain. Nous avons eu suffisamment d'occasions pour que ce soit un match facile."