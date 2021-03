Portugal – Pepe de retour en sélection

Pepe fait son retour en sélection portugaise. Le défenseur âgé de 38 ans est récompensé après ses deux solides prestations avec Porto, contre la Juventus, lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Sa dernière sélection remontait au 14 octobre 2020 en Ligue des nations. Pepe n'avait pas pris part aux trois rencontres suivantes du Portugal en novembre dernier - contre Andorre (7-0), la France (0-1) et la Croatie (3-2) - en raison d'une blessure au pied.

Egalement absent lors de ces trois rendez-vous, l'attaquant André Silva fait lui aussi son retour. Lors des prochains matches internationaux, les hommes de Fernando Santos affronteront l'Azerbaïdjan (le 24 mars à Turin, en Italie), la Serbie (le 27 mars à Belgrade) et le Luxembourg (le 30 mars à Luxembourg). Ces trois rencontres se dérouleront dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

La rencontre contre l'Azerbaïdjan a été programmée à Turin afin de permettre à la sélection portugaise de pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo. L'Italie impose en effet des restrictions de déplacement en raison du coronavirus.

Enfin, Rui Patricio, grièvement blessé lors de la rencontre entre Wolverhampton et Liverpool , lundi soir, est bien présent dans la liste.

Gardiens (3) : Anthony Lopes (Lyon/FRA), Rui Patricio (Wolverhampton/ANG), Rui Silva (Grenade/ESP).

Défenseurs (8) : Cédric Soares (Arsenal/ANG), João Cancelo (Manchester City/ANG), Domingos Duarte (Grenade/ESP), José Fonte (Lille/FRA), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City/ANG), Nuno Mendes (Sporting Portugal), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/ALL).

Milieux (8) : Danilo Pereira (PSG/FRA), João Palhinha (Sporting Portugal), Ruben Neves (Wolverhampton/ANG), Bernardo Silva (Manchester City/ANG), Bruno Fernandes (Manchester United/ANG), Sérgio Oliveira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton/ANG), Renato Sanches (Lille/FRA).

Attaquants (6) : André Silva (Eintracht Francfort/ALL), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/ITA), Diogo Jota (Liverpool/ANG), João Félix (Atlético de Madrid/ESP), Pedro Neto (Wolverhampton/ANG), Rafa Silva (Benfica Lisbonne).

📋 Esta é a nossa equipa para os jogos deste mês! 𝐑𝐮𝐦𝐨 𝐚𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥! 🌍🏆 #VamosTodos #VamosComTudo



📋 This is our squad for this month's matches! 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩! 🌍🏆 #TeamPortugal pic.twitter.com/rnptrn0Txe