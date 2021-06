Portugal-France - Objectif première place, assurent Deschamps et Lloris

Déjà qualifiée pour les huitièmes avant d’affronter le Portugal mercredi, l’équipe de France va tout de même tenter d’obtenir les trois points.

Le Portugal est prévenu. Ce mercredi, l’équipe de France se rendra à la Puskas Arena de Budapest pour défier Cristiano Ronaldo et les siens, mais surtout pour "obtenir le meilleur résultat possible". Déjà qualifiés pour les huitièmes de l’Euro avant cette 3e et dernière journée de la phase de poules, les Bleus n’auront que les trois points en tête.

Les Bleus ont leur destin entre les mains

"On ne peut pas entrer sur un terrain avec l'esprit de calcul. Il y aura du répondant en face. En ce qui nous concerne, l'objectif est de continuer à engranger de la confiance", a expliqué le capitaine Hugo Lloris en conférence de presse ce samedi. Première de la poule F avec quatre points et une longueur d’avance sur le Portugal et l’Allemagne, l’équipe de France a son destin entre les mains.

"Dans la situation où on aurait six points aujourd'hui, j'aurais eu la même réflexion. Un résultat négatif aurait alors eu la même incidence sur le classement dans le groupe. Aujourd'hui, on a l'assurance d'être en huitièmes de finale. Je réfléchis depuis le dernier match, en sachant qu'on se doit d'aller faire le meilleur résultat possible mercredi", a ajouté le sélectionneur.

Benzema, réveil attendu

Pour cela, il faudra que l’attaque des Bleus se réveille enfin. Et si Kylian Mbappé a fait fort contre l’Allemagne (1-0) et que Griezmann a sauvé les siens contre la Hongrie (1-1), Karim Benzema va quant à lui devoir élever son niveau de jeu. Conscient des difficultés rencontrées par son secteur offensif, Deschamps préfère toutefois ne pas s’inquiéter, comme en 2018.

"On est capables de faire mieux. Parler d'incompréhension, c'est impossible en raison de la relation technique qu’ils ont. Il y a Kylian, aussi. Plus les attaquants ont le ballon tôt, mieux c'est. Donc ça vient aussi de nos défenseurs et de nos milieux, pour les toucher plus rapidement", a conclu DD, histoire de ne pas centrer les problèmes offensifs autour du trio Grizou-Benzema-Mbappé.