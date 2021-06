Euro - Mourinho : "La France reste favorite, le Portugal m’inquiète"

Dans sa chronique pour The Sun, José Mourinho a fait part de sa grande inquiétude pour le Portugal avant de recevoir la France mercredi.

Une finale avant l’heure ? Celle du dernier Euro, dans tous les cas. Ce mercredi (21h), le Portugal, champion d’Europe en titre, et la France, championne du monde en titre, s’affronteront dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe F de l’Euro. Et si l’Allemagne bat la Hongrie à l’Allianz Arena, malheur au vaincu…

Pour les Bleus, l’objectif sera évidemment la victoire pour sécuriser la première place. Dans tous les cas, avec quatre points au compteur, les hommes de Didier Deschamps sont assurés de finir parmi les quatre meilleurs troisièmes qualifiés en huitièmes de finale. Mais ce n’est pas le cas de la bande à Cristiano Ronaldo, qui compte une longueur de retard.

Mourinho : "La France reste favorite"

Et comme la différence de buts des Portugais a fondu suite à la défaite contre l’Allemagne (2-4), José Mourinho a tenu à tirer la sonnette d’alarme lors de sa chronique dans The Sun : "Je suis inquiet pour le Portugal. On peut battre la France ou faire match nul demain, mais les Français ont plus de puissance et, oui, je suis inquiet", a admis le Special One dans le tabloïd.

"Pour moi, la France reste favorite pour remporter l'Euro, un mauvais résultat contre la Hongrie, dans un stade plein à Budapest, n'y change rien. (…) Si le Portugal perd et termine avec seulement trois points, il faut sortir les calculatrices", a conclu Mourinho. Pour l’instant, le Portugal dispose d’une meilleure différence de buts (+1) que d’autres troisièmes avec trois points comme l’Ukraine (-1) et la Finlande (-2).