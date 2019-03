Portugal, Fernando Santos : "Cristiano Ronaldo et João Felix ? Ils sont incomparables"

Le sélectionneur du Portugal a été invité à commenter l'ascension phénoménale de João Felix à celle de Cristiano Ronaldo, quelques années plus tôt.

Touché à la cheville lors de l'entraînement de vieille de match, João Felix est incertain pour la rencontre du face à la . Convoqué pour la première fois par Fernando Santos en sélection nationale grâce à ses très bonnes performances avec , l'attaquant de 19 ans a connu une ascension phénoménale en très peu de temps. À tel point que les comparaisons avec Cristiano Ronaldo se font de plus en plus nombreuses.

Interrogé au sujet de la pépite portugaise en conférence de presse, Fernando Santos a refusé de comparer João Felix au quintuple Ballon d'Or : "Si je n'estimais pas qu'il avait un très grand niveau vous pensez qu'il serait ici ? Je l'ai seulement pris parce que je crois en son énorme potentiel. Tous ceux qui sont ici ont une énorme qualité. João Felix et Cristiano Ronaldo ? Nous ne pouvons pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, ils n'ont pas des caractéristiques similaires".

"Ils sont différents, même au niveau de la dimension physique. Pour les comparer, ils devaient être très similaires. Si vous voulez comparer en qualité, ils en ont bien sûr. Ce sont des joueurs d'élite, il y a peu de cas de joueurs ayant eu une sélection aussi précoce. Comme ça de tête, je dirais Chalana, Paulo Futre, Renato Sanches... Va-t-il jouer ? Nous allons voir, cela n'a pas l'air grave (ndlr sa blessure), il est en observation. Hier il ne s'est pas plaint, aujourd'hui il a senti une gêne. Je pense que c'est du 50-50", a ajouté le sélectionneur du Portugal. Depuis la tendance vers le forfait du jeune attaquant s'est confirmée selon la presse portugaise.

"Créer plus de danger"

Fernando Santos attend plus de ses joueurs après le nul face à l' : "Plus qu'à cause du résultat, des changements vont sûrement intervenir à cause du physique, il y a des joueurs qui courent plus que les autres et qui ont plus de matches. Notre adversaire n'a pas joué et est plus reposé. Ce match est important et ce peu importe le résultat que nous aurions fait contre l'Ukraine. Nous devons faire attention à ce qui est déjà arrivé dans le passé. Nous ne pouvons pas nous dire qu'à chaque fois nous commençons mal et que ça va passer, la dernière fois on a perdu le premier match mais gagné les sept suivants (en qualif pour l'Euro), et après nous avons perdu le premier et gagné les neuf suivants (qualif pour la )".

"Nous avons toujours confiance, les chiffres le montrent. En 18 match, nous avons fait 16 victoires, un match nul, une défaite. Cela peut seulement donner de la confiance. Après chaque match nous regardons ce qui a été et ce que nous aurions pu faire mieux. Même quand nous gagnons nous faisons cela. Face à l'Ukraine, il nous a manqué le but, nous avons eu quatre ou cinq opportunités, sur le plan offensif l'équipe a bien fait circuler le ballon, mais beaucoup vers l'arrière, l'adversaire est dans un plus grand confort, nous devons tenter de créer plus de problèmes à l'adversaire et continuer de faire ce que nous avons bien fait", a conclu le sélectionneur de la Seleção.