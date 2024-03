Portugal, Cristiano Ronaldo très en colère

Cristiano Ronaldo est très furieux après la défaite du Portugal face à la Slovénie, mardi soir.

Le Stadion Stožice a servi de cadre ce mardi soir au match amical entre la Slovénie et l’équipe nationale du Portugal. A l’issue de ce choc, la Seleçao s’était inclinée (2-0) face à son hôte. Une défaite, qui a attiré la colère de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo n’a pas caché son amertume à la fin du match

Après avoir étrillé la Suède (5-2) pour sa première sortie amicale des Journées FIFA, le Portugal a manqué sa seconde rencontre du mois de mars en vue de la préparation de l’Euro 2024. Si le Portugal avait joué sans son capitaine contre la nation de Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant d’Al Nassr FC était bien présent face à la Slovénie, mardi. Mais Cristiano Ronaldo n’a pas pu sauver son équipe.

Getty

Après la défaite ce mardi de l'équipe nationale portugaise contre la Slovénie, lors du match amical de préparation de l'Euro 2024, Cristiano Ronaldo a quitté le terrain visiblement contrarié par l'arbitrage, après s'être plaint auprès du quatrième arbitre en se dirigeant vers les vestiaires. Selon les informations, à la fin de la partie, le quintuple Ballon d’Or s’en serait pris au quatrième arbitre, qui aurait fermé les yeux sur de potentiels pénaltys lors du match.

« Va te faire foutre, il y avait deux penaltys », aurait lancé le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid au quatrième arbitre. Visiblement, dans les vidéos qui ont fait le tour de la toile sur X (anciennement Twitter), Cristiano Ronaldo est très furieux.

Dans les vestiaires, l’ancien joueur de la Juventus Turin et de Manchester United n’a d’ailleurs voulu adresser la parole à qui que ce soit. Pour rappel, le Portugal est logé dans le groupe F pour l’Euro 2024 en compagnie de la Turquie, la République Tchèque et la Géorgie. Quant à elle, la Slovénie partage la poule C avec le Danemark, la Serbie et l’Angleterre.