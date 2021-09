Portugal, Cristiano Ronaldo réagit à son nouveau record

Grâce à son doublé contre l’Irlande, mercredi, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur du monde en sélection, avec 111 buts.

A 36 ans, certains ont déjà pris leur retraite sportive, d’autres tentent tant bien que mal de continuer à jouer et il y a Cristiano Ronaldo, tablettes de chocolat bien saillantes.

Deux jours après l’annonce officielle de son retour à Manchester United, le Portugais a fêté la nouvelle comme il se doit et comme il en a l’habitude : en s’offrant un nouveau record.

Celui-ci lui faisait de l’oeil depuis quelques semaines et ses 5 buts lors de l’Euro 2020 et il ne s’est pas fait prier pour l’obtenir dès la trêve internationale de septembre.

Parti à la chasse d’Ali Daei et ses 109 réalisations avec l’Iran durant sa carrière internationale et l’ayant rejoint durant l’Euro, Cristiano Ronaldo est désormais l’unique détenteur de ce record.

En égalisant contre l’Irlande, après avoir loupé un penalty, le nouveau Mancunien a porté à 110 la marque et même à 111 quand il a fait chavirer le stade de Faro dans l’ivresse, en offrant la victoire au Portugal au bout du temps additionnel. Toujours aussi compétitif malgré le poids des années, Cristiano Ronaldo a réagi à ce nouveau record qui lui appartient.

"De tous les records que j'ai battus au cours de ma carrière - et heureusement il y en a eu quelques-uns - celui-ci est très spécial pour moi et il fait certainement partie des réalisations qui me rendent vraiment fier", a-t-il écrit sur Instagram.

"Tout d'abord parce que chaque fois que je représente mon pays, c'est un moment spécial. Car je sais que je défends le Portugal et que je montre au monde entier de quoi sont faits les Portugais. Ensuite, parce que les compétitions des équipes nationales ont toujours eu un impact très fort sur moi en grandissant, en regardant mes idoles jouer pour leur drapeau tous les deux étés dans les championnats d'Europe et les Mondiaux."

"Mais enfin et surtout parce que marquer 111 buts pour le Portugal signifie 111 moments comme ceux que nous avons vécus aujourd'hui en Algarve, des moments d'union et de bonheur pour des millions et des millions de citoyens portugais dans le monde entier. Pour eux, chaque sacrifice en vaut la peine."