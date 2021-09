Portugal : Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement

Le joueur de 36 ans ne restera pas avec son équipe nationale après avoir reçu un avertissement pour avoir enlevé son maillot contre l'Irlande.

Cristiano Ronaldo, la nouvelle recrue de Manchester United, a été libéré de ses obligations internationales, comme l'a confirmé la sélection portugaise jeudi.

L'attaquant, âgé de 36 ans, n'a toujours pas joué avec les Red Devils après avoir quitté la Juventus pour un retour à Old Trafford la semaine dernière.

Mais il aura désormais plus de temps pour préparer son retour en Premier League en raison du carton jaune qu'il a reçu contre l'Irlande.

"Cristiano Ronaldo a été dispensé de son séjour avec l'équipe nationale jeudi", a expliqué la Fédération portugaise de football dans un communiqué.

"Le carton jaune qu'il a obtenu contre l'Irlande, puisqu'il s'agit du deuxième dans cette phase de qualification, l'oblige à purger une suspension d'un match, qui aura lieu contre l'Azerbaïdjan".

"Ce matin, le capitaine de l'équipe nationale a fait partie du groupe de joueurs qui ont effectué des exercices de récupération à l'hôtel."

Ronaldo a vécu une soirée frustrante contre l'Irlande, manquant une première occasion de prendre l'avantage sur penalty.

Les visiteurs en ont profité et ont mené pendant presque toute la deuxième mi-temps grâce à un but de John Egan juste avant la pause. Mais alors que l'on pensait que les "Boys in Green" allaient remporter une victoire éclatante, la star de United est entrée en action. Deux coups de tête dans les dernières minutes ont changé le cours du match et donné au Portugal sa troisième victoire de la campagne de qualification, consolidant ainsi sa position en tête du Groupe A.