"Pogba est de nouveau heureux"

Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de Manchester United, estime que Paul Pogba est de nouveau « heureux ».

Pogba a marqué le but de la victoire alors que United est revenu au sommet du classement de avec une victoire 2-1 à mercredi.

Edinson Cavani a égalisé suite à l’ouverture du score d’Ademola Lookman à la cinquième minute. Pogba a finalement permis à United de l'emporter.

Pogba a réussi un superbe effort du pied gauche qui a rompé le gardien de Fulham Alphonse Areola à la 65e minute pour permettre à United de prolonger sa série d’invincibilité loin de la maison à 17 matchs en Premier League - correspondant à la plus longue série du club depuis 1999.

L’avenir de Pogba a dominé les manchettes depuis le franc-parler de son agent Mino Raiola qui a affirmé que le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 n’était pas heureux à Manchester, lui qui est associé à son ancien club de la , au et au .

Mais lorsqu’on lui a demandé si Pogba était de nouveau heureux à Old Trafford, Solskjaer a déclaré aux journalistes: « Je voudrais dire oui, il apprécie son football, il est heureux, il est mentalement très heureux, physiquement en très bonne forme. Et nous savons tout sur ses talents. Aujourd’hui, nous avons décidé de le jouer au milieu de terrain, et cela en valait la peine."

Depuis son retour au club en 2016, aucun joueur de United n’a marqué plus de buts en championnat depuis l’extérieur que Pogba (six).

« Je suis très heureux de sa performance. Parfois impressionné est un mot fort, mais je sais ce qu’il peut faire. Et il s’agissait de mettre Paul en forme, de s’adapter. Et aujourd’hui, il a rès bien joué dans le rôle de milieu de terrain central. Il a fait quelques bonnes courses dans la boîte aussi, il a réalisé des défis », a déclaré Solskjaer, dont le possède deux points d’avance tout en haut du tableau, bien que les voisins de ont un match en main.

« Il a reçu un carton jaune tôt, ce qui est toujours dangereux, mais il a gardé sa discipline, et il a gagné des ballons pour nous. Et il fait tout, nous savons que Paul peut faire plus ou moins tout ce qui est demandé à un milieu de terrain. Maintenant, il met tous les éléments ensemble pour de meilleures performances, ce qui est génial à voir.