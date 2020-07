Podolski : "Leroy Sané n'est pas encore au top niveau"

Selon l'ancien international allemand, la nouvelle recrue du Bayern Munich n'a pas encore atteint tout son potentiel.

Leroy Sane sera un superbe renfort pour le , selon l'ancien attaquant de l'équipe munichoise, Lukas Podolski. Mais, l'ex-international allemand estime aussi que l'ailier reste perfectible et qu'il ne fait pas partie des plus grands joueurs de la planète.

La décision de Sané de rejoindre les champions d' a été prise il y a un an, et elle a fini par aboutir sur un transfert et ce après de longues spéculations et plein de rebondissements. L'arrivée du joueur de 24 ans stimulera une équipe du Bayern déjà redoutable et qui vient de conquérir sa 8e couronne nationale. Les Bavarois sont aussi toujours en lice pour aller chercher la Ligue des Champions.

S'exprimant avant le retour de la C1 et le match des Munichois contre en 8es de finale retour - et dans lequel Sane ne pourra jouer aucun rôle - l'attaquant Podolski, qui se produit actuellement à Antalyaspor, a encouragé l'ex-joueur de à briller du côté de l'Allianz Arena. Cependant, l'ancien international allemand - qui est le troisième joueur le plus capé de la Mannschaft - a également ajouté que, pour lui, Sané n'a pas encore atteint son plein potentiel. Et qu'il ne pourra le faire qu'au bout de quelques saisons avec sa nouvelle équipe.

"Ils recrutent les meilleurs joueurs [au Bayern] et Sané est un grand joueur, a déclaré Podolski à Sky Allemagne. [Mais] bien sûr, il a encore plus de potentiel. Il n'a pas encore atteint le plus haut niveau. Il a encore besoin d'un peu plus d'expérience, de quelques saisons de plus. Il doit jouer régulièrement avec l'équipe nationale et gagner un championnat d'Europe ou une coupe du monde".

Podolski a également félicité Flick, qui a guidé le Bayern vers un titre national dès son arrivée et alors qu'il avait remplacé Niko Kovac en cours de route: "Vous pouvez voir comment ils se comportent sous sa direction. Hansi Flick a fait un excellent travail."