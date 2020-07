OFFICIEL - Le Bayern Munich signe un joli coup avec Leroy Sané

Le Bayern Munich annonce ce vendredi la signature jusqu'en 2025 de l'international allemand Leroy Sané (24 ans) en provenance de Manchester City.

Leroy Sané (24 ans) est un joueur du . Le récent champion en a annoncé la signature de l'international allemand (21 sélections, 5 buts) ce vendredi matin. Il arrive de et s'est engagé jusqu'au 30 juin 2025.

"Le FC Bayern a signé l'international allemand Leroy Sané, sous contrat avec Manchester City depuis 2016. Le joueur de 24 ans a signé un bail de cinq ans jusqu'au 30 juin 2025 et commencera à préparer la prochaine saison à Munich la semaine prochaine", écrit le Bayern dans son communiqué.

Selon les informations de la presse allemande, le transfert de Leroy Sané s'élèverait à 49 millions d'euros. Karl-Heinz Rummenigge, PDG du Bayern, déclare après sa signature : "Nous sommes très heureux d'accueillir Leroy Sané au FC Bayern. C'est un joueur exceptionnel qui a fait ses preuves ces dernières années, notamment en équipe nationale. Notre objectif est de rassembler les meilleurs joueurs allemands au FC Bayern et la signature de Leroy s'inscrit là-dedans. Je tiens à féliciter Hasan Salihamidžić d'avoir conclu le transfert avec succès." Ce dernier ajoute : "Nous sommes ravis que Leroy soit un joueur du Bayern. Leroy sait faire la différence et renforcera notre équipe par sa qualité. Avec Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy, nous sommes encore mieux armés sur les ailes."