Pochettino pas intéressé par le Barça

L’entraineur argentin Mauricio Pochettino ne se voit pas prendre les rênes du FC Barcelone.

Mauricio Pochettino est actuellement libre de tout engagement. Il est prêt à replonger en cas de projet intéressant. Toutefois, il y a des destinations où il ne se voit pas atterrir. Mais alors pas du tout. Comme le , par exemple. Selon le quotidien L’Equipe, l’ex-défenseur du PSG exclut totalement cette option.

Pochettino a coaché le club rival de l’ par le passé et il voue une grande inimitié envers le rival catalan. C’est pourquoi, et comme il l’a déjà déclaré par le passé, il dirait non à une expérience du côté du Nou Camp. En revanche, il ne serait opposé à l’idée de coacher l’autre grand club d’ , le .

Viré de en automne dernier, Pochettino continue de résider dans la capitale anglaise. Certaines rumeurs ont laissé croire qu’il est déterminé à prendre en main un autre club de . Ce n’est pas du tout le cas. S’il y a une offre d’un autre grand championnat, il l’étudiera.

Pochettino n’a pas été à court de sollicitations durant sa période de repos. Récemment, le Lisbonne l’a approché après s’être séparé de son coach. L’ex-international albiceleste n’a pas été séduit par cette option, jugeant assurément qu’il pouvait viser beaucoup mieux que la ligue lusitanienne pour la suite de sa carrière.