Piqué : "Neymar doit prendre la parole s'il veut forcer son départ"

Le défenseur barcelonais estime que Neymar doit s'exprimer et évoquer publiquement ses envies de départ si telle est sa position.

Pour Gerard Piqué, toute information sur l’intention de Neymar de revenir à Barcelone doit provenir de l'international brésilien lui-même plutôt que de ses anciens coéquipiers ou de la presse.

Neymar est toujours annoncé comme un possible transfuge des Blaugrana cet été. Il souhaite - et ce n'est plus un secret pour personne - quitter Paris deux ans seulement après son transfert record à 222 millions d’euros. La balle est dans le camp des Catalans afin d'attirer leur ancienne star, et les dernières rumeurs suggèrent qu’ils pourraient tenter de conclure un contrat de prêt incluant une option d’achat pour l’été prochain. Le club cherchant à minimiser les coûts et éviter aussi de devoir vendre d'un coup plusieurs joueurs de son effectif.

Lors de la présentation de la nouvelle recrue Junior Firpo dimanche, le président du club, Josep Maria Bartomeu, a déclaré que d'autres arrivants pourraient débarquer à Camp Nou d'ici la fin du marché des transferts espagnol, le 2 septembre, gardant ainsi la porte ouverte à un come-back de la star de 27 ans. Jordi Cardoner, vice-président des champions de la , a tenté, de son côté, de tempérer les ardeurs générales, en affirmant qu'un transfert pour Neymar était "exclu" pour l'instant.

"Nous espérons que quelque chose se passera"

Il restait dans cette affaire à connaitre la position des joueurs du Barça. De ce côté, et même si leur direction a clairement fait savoir que Neymar n'était pas heureux à Paris, le défenseur Gerard Piqué a déclaré que lui et ses coéquipiers ne fourniraient aucune information sur les intentions de leur ancien partenaire.

"Bien sûr, je lui parle, mais c'est à lui seul de s'exprimer", a déclaré Pique lors d'une conférence de presse en prévision de la rencontre amicale entre le Barça et . "Nous avons des conversations privées et je ne pense pas qu'il soit correct d'en parler ici. C'est une star sur et en dehors du terrain. Nous espérons que quelque chose se passera."

"C’est un grand joueur qui connaît le vestiaire, la ville et le club, a poursuivi l'expérimenté arrière central. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens [au club] qui étaient très satisfaits de son rendement chez nous. Je sais que ce serait une opération très compliquée, qu'il joue pour le PSG et que nous avons une excellente équipe qui peut concourir pour n'importe quel trophée. Vous connaissez déjà ma relation avec Ney et nous serions heureux de l'avoir ici [mais] il joue pour le PSG et mon opinion ne change rien."

L'article continue ci-dessous

Neymar a assisté samedi dernier depuis les tribunes aux buts de Kylian Mbappe et d'Angel Di Maria et qui ont permis au PSG de battre Rennes (2-1) à l'occasion du Trophée des Champions. On l'a vu rire et plaisanter avec ses coéquipiers après avoir été entraîné par Marco Verratti dans les célébrations sur le terrain, mais il y a eu aussi un moment litigieux lorsque Mbappe a semblé le pousser à l'écart, alors que l'équipe prenait des photos avec le trophée.

Neymar n'a repris l'entraînement collectif que jeudi dernier en raison d'une blessure à la cheville contractée lors de la victoire amicale du sur le en juin dernier, et cela lui avait valu de rater le triomphe de la Copa America à domicile.

L’équipe de Thomas Tuchel entame la défense de son titre en , dimanche prochain contre Nîmes au Parc des Princes.