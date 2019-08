Barça, Bartomeu promet d'autres recrues : "Nous avons encore le temps"

Le cacique catalan a indiqué ce dimanche que que d'autres recrues pourraient débarquer cet été au FC Barcelone.

Le président du , Josep Maria Bartomeu, s'est exprimé dimanche devant les supporters lors du 40e Congrès mondial de Peñas avant le match du Trophée Joan Gamper contre .

Après avoir remercié les supporters pour leur fidélité, il a déclaré: "Nous avons une équipe plus forte, avec plus de potentiel. Et nous annoncerons peut-être aujourd'hui une nouvelle signature", en référence à Junior Firpo, dont l'arrivée a été confirmée par la suite.

En outre, le boss du Barça a ajouté que d'autres renforts pourraient arriver d'ici le mercato d'été : "Il reste encore des semaines avant la fermeture du marché et il pourrait y avoir une autre signature."

Pour Bartomeu, le défi "est de continuer à produire l'ère la plus réussie de l'histoire du Barça car nous avons une équipe ambitieuse et extraordinaire dirigée par le meilleur joueur du monde et de l'histoire de ce sport, Leo Messi "

Bartomeu a également remercié Jordi Mestre et Pep Segura pour leur dur travail au club et a accueilli Patrick Kluivert dans ses nouvelles fonctions de directeur de l'académie.