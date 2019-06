Mercato, PSG : "Neymar veut partir"

La journaliste Isabela Pagliari a expliqué sur Europe 1 que Neymar souhaitait quitter la capitale française.

Il ne se passe pas un jour sans que l'avenir de Neymar ne soit commenté, notamment en , où la presse catalane, toujours très partisane, n'hésite pas à imaginer tous les scénarii possibles pour voir la superstar brésilienne revenir au .

De l'autre côté des Pyrénées, Isabela Pagliari, journaliste pour le média brésilien Esporte Interativo, a confirmé sur Europe 1 les velléités de départ du numéro 10. "Neymar va beaucoup mieux, il a repris la course, il profite de ses vacances, voyage beaucoup, mais toujours avec la tête ailleurs" , a-t-elle d'abord lâché avant d'apporter des précisions dans sa lecture de la situation.

"Neymar veut partir du PSG ! Il a besoin de rentrer à Barcelone d'abord, car lorsqu'il jouait au Barça, son fils habitait là-bas, mais lorsqu'il est parti à Paris la mère de l'enfant est rentrée au , car ils ne se voyaient pas habiter dans la capitale française, car la culture est différente. Donc s'il rentre à Barcelone, c'est une chose qui pourrait se régler".

Selon Isabela Pagliari, le Brésilien ne serait pas à son aise dans la capitale française. "Il se sent également isolé à Paris, car il n'a pas son groupe d'amis, il est toujours chez lui même s'il sort de temps en temps, mais il ne se sent pas très à l'aise. Il maîtrise mieux la langue espagnole alors que le français il n'a jamais pu le parler. Il avait également une vie sociale très bien à Barcelone avec notamment des casinos où ils adoraient jouer alors qu'à Paris c'est une chose qui fait chez lui. C’est un plein de choses à laquelle il faut ajouter la compétitivité de la , car la c'est un championnat où il se sent plus à l'aise et où il peut faire son jeu. Après tous ses problèmes à Paris, il veut recommencer son histoire". Une version confirmée par le média Paris United.

🔴🔵🚨 @neymarjr est déterminé à quitter le club, Pini #Zahavi à la manoeuvre il multiplie les meetings pour trouver une porte de sortie qui satisferait toutes les parties le @PSG_inside ne retiendra pas le joueur les relations se tendent jour après jour #psg — Paris United (@parisunited6) 30 juin 2019

Quelle serait la réelle faisabilité de ce transfert ? "C'est compliqué, ce ne sera pas un transfert facile, car il a été acheté comme étant le joueur le plus cher de l'histoire, mais j'imagine que le PSG commence à réfléchir parce que garder un joueur qui ne veut pas rester, ce n'est pas la peine. Après il n'a pas une clause libératoire en et n'a donc pas de prix. Si Paris ne veut pas le vendre, il reste. Après, je sais que Paris songe à un probable départ même si aujourd'hui on est encore loin, mais l'envie de Neymar c'est de partir" , a-t-elle conclu.