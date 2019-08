WTF - Quand Mbappé écarte Neymar de la photo de célébration

Une scène surprenante s’est produite ce samedi au moment où les joueurs du PSG posaient ensemble après avoir soulevé le Trophée des Champions.

Le PSG a dominé Rennes ce samedi en Chine à l’occasion du Trophée des Champions. Un succès mérité acquis sur le score de deux buts à un et auquel Kylian Mbappé a largement participé en marquant notamment un but. Neymar, l’autre star de l’équipe francilienne, n’était pas de la partie, car suspendu. Toutefois, lors de la remise du trophée, le Brésilien est bien descendu de la tribune officielle pour participer aux festivités.

La séquence enflamme la toile

Avec une casquette sur le crâne, l’international auriverde est venu recevoir sa médaille et congratuler son équipe. Par la suite, on l’a vu blaguer avec certains de ses partenaires. Puis, il a voulu s’inviter à la photo collective avec le groupe. Il n’y est pas parvenu dans un premier temps. Et pour cause ; Kylian Mbappé l’en a empêché en le poussant des deux mains.

Kylian Mbappe pushed Neymar out of the team photo pic.twitter.com/8Qh6J1kNsd — Photos of Football (@photosofootball) August 3, 2019

Ce n’est sûrement qu’une blague entre deux amis mais la séquence fait déjà énormément réagir sur les réseaux sociaux. Chacun y va de sa propre interprétation, et pas forcément dans le sens positif.

L’hypothèse la plus plausible suggère tout de même qu’il s’agissait d’un simple geste amical de Mbappé envers son partenaire. L’international tricolore avait d’ailleurs exprimé la veille toute l’admiration et le respect qu’il porte envers le Brésilien.

Il n’y a pas de problème entre les deux joueurs et il nous a été donné de le constater quelques minutes auparavant lorsqu’au moment de brandir le trophée, Mbappé avait enlacé Neymar dans ses bras. On a aussi vu Marco Verratti inviter son coéquipier suspendu à se joindre à la fête alors que celui-ci ne savait pas trop où se mettre.