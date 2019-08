Le plan B du Barça pour faire revenir Neymar : un prêt

Le FC Barcelone aurait trouvé une solution pour récupérer Neymar cet été selon les informations de SPORT.

Le quotidien catalan SPORT annonce en effet, dans son édition d'aujourd'hui, une solution possible à l'impasse pour un retour de Neymar au Barça cet été.

Selon la publication ibérique, le PSG et les Blaugrana travaillent actuellement sur un contrat de prêt d'un an pour le joueur, qui inclurait une clause d'achat de fin de saison non obligatoire.

Les clubs "avancent bien" dans les discussions sur Neymar, a ajouté SPORT, l'ancienne star de Santos souhaitant rejoindre le Barça deux ans après son départ pour le PSG dans le cadre d'un transfert d'un montant record de 222 millions d'euros.

"L'attaquant brésilien est convaincu qu'il jouera au Camp Nou la saison prochaine", conclut le journal. Pour rappel, le Barça a d'ores et déjà entamé les négociations avec le PSG pour Neymar.