Pedri s'en prend à ses coéquipiers

Pedri a affiché une mine sombre après l'élimination de son équipe de la Coupe du Roi par l'Athletic Club, mercredi soir.

Le Canarien a une nouvelle fois déploré les erreurs commises par les Barcelonais. Les Blaugrana ont cédé après seulement une minute de jeu face au club basque, pour la troisième fois de la saison. Pedri a déclaré à Sport qu'ils savaient ce qu'ils devaient faire pour faire la différence.

Pedri s'en prend aux joueurs

"Il est clair que nous devons nous montrer plus entreprenants en début de match, cela nous est arrivé à plusieurs reprises. Nous devons faire notre autocritique et nous améliorer sur le plan défensif. L'année dernière, c'est ce qui nous a permis de remporter la Liga. Ce n'est pas seulement la ligne défensive, nous devons tous nous améliorer et cela fera la différence".

Il a également lancé un cri de ralliement pour la suite de la saison. "Ils pressent beaucoup ici à San Mames. Ils pressent toujours haut, ils ont beaucoup de vitesse et ils ne sont pas faciles à défendre. Nous aurions dû être plus discrets avec le ballon et jouer notre jeu. Il est clair que la Liga est compliquée, mais nous nous battrons jusqu'à la fin. Nous nous battrons jusqu'à la mort pour les deux titres qu'il nous reste".

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur Xavi Hernandez est de plus en plus sous pression, après avoir vu la Copa del Rey lui échapper. Le consensus était que c'était leur meilleure chance de remporter un trophée cette saison. Xavi a d'ailleurs également ouvert la porte à un départ en fin de saison, ce qui pourrait être le cas s'il ne parvient pas à améliorer la défense des Blaugranas...