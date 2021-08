Pedri plus fort que Neymar ? La stat qui calme

Une statistique émerge démontrant la régularité supérieure de Pedri par rapport à Neymar. Et ce dernier prend cher..

De nouveaux clichés de Neymar en vacances émergent. Des photos qui sont de nature à relancer le débat sur le prodige du PSG. Tancé pour son manque de constance et souvent blessé, Neymar est aperçu en short dans ces clichés relayés par les médias espagnols. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Brésilien est loin de la forme de sa vie.

Neymar, la peur du bide

Neymar ya está en fase Ronaldinho. De físico me refiero, porque de fútbol ni se le acercó. pic.twitter.com/7IUjf1ivtS — Iniestazo (@INIE8TAZO) August 2, 2021

On l'a vu lors du Trophée des Champions, le PSG aurait bien eu besoin d'un Neymar au top de sa forme pour générer de l'inspiration offensivement. Mais le retour du Brésilien est toujours attendu et le staff technique du club francilien risque d'avoir une grosse (sans mauvais jeu de mots) surprise à l'arrivée de l'ancienne star de Santos.

De là à établir une corrélation entre le manque de rigueur de l'international auriverde et son absentéisme notoire, il n y'a qu'un pas, que certains observateurs - à l'image de Daniel Riolo - n'hésitent pas à franchir sur les réseaux sociaux.

Incroyable comme il ressemble à Neymar !! pic.twitter.com/1VjHkNtj9y — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 2, 2021

Neymar a-t-il perdu l'oeil du tigre ?

"Incroyable comme il ressemble à Neymar !!", raille ainsi le célèbre journaliste, alors que d'autres twittos accusent le Brésilien (légitimement ?) de dilettantisme depuis son arrivée à Paris. Et si les grincheux avaient raison ? Neymar pourrait-il donner plus avec plus de rigueur et une meilleure hygiène de vie ?

Des stats émergent consolidant ce postulat. Un comparatif avec le jeune Pedri, qui vient de contribuer à envoyer l'Espagne en finale des JO, interpelle. Ainsi, ce mardi, en demi-finale des Jeux Olympiques, le virtuose du Barça a pris part au 72e match de la campagne 2020/2021. Un exercice à rallonge, qui se sera étalé sur 329 jours pour l'ancien de Las Palmas.

Neymar, lui, végète à 70 matches en Ligue 1 depuis 4 ans. Un Neymar en CDD qui a perdu l'oeil du tigre ? La frustration est grande, en tout cas, chez les fans du PSG, qui connaissent le potentiel de celui que d'aucuns considèrent toujours comme le troisième meilleur joueur du monde derrière Messi et Ronaldo. Pour combien de temps encore ?