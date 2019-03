Pays-Bas, Koeman : "L'erreur de Van Dijk ? Il est humain"

Le sélectionneur néerlandais n'a pas apprécié les remarques négatives à l'encontre de son défenseur suite à son erreur commise avec les Reds.

Habitué à faire parler de lui pour ses interventions réussies et ses prestations de tout premier ordre, Virgil Van Dijk a livré une copie un peu moins reluisante dimanche lors du match opposant son équipe de Liverpool à Fulham en Premier League (2-1).

À vingt-minutes de la fin, l'arrière hollandais a commis une grosse bévue en ratant sa passe en retraite de la tête à son portier, le Brésilien Alisson. Un geste mal appuyé et dont a tiré profit sur le coup son compatriote Ryan Babel. Ce dernier a surgi entre les deux hommes pour reprendre le cuir et le pousser au fond des filets. C'était le but de l'égalisation et il aurait pu sonner le glas des ambitions pour le titre des Reds si James Milner n'avait pas redonné l'avantage aux siens sur pénalty quelques minutes plus tard.

Ce lundi, Van Dijk a rejoint la sélection en vue des premiers matches de qualification pour l' . Il pensait être tranquille et débarrassé des mauvaises ondes, mais le sujet est revenu sur la table lors de la conférence de presse de Ronaldo Koeman.

"Virgil fait une saison fantastique"

Le patron des Oranje a eu à répondre à la question concernant le moral de Van Dijk, et s'il ne craignait pas que la boulette du week-end puisse avoir une influence sur le rendement de son protégé. Un brin agacé, il a répondu : " Il (Virgil) a montré qu'il était aussi un humain et capable de faire des erreurs comme n'importe qui d'autre. Cela arrive dans le football. Heureusement, ils ont eu un pénalty ensuite pour se rattraper. Nous nous connaissons bien et il accomplit une saison fantastique".

Pour rappel, en novembre dernier, c'est grâce à une tête victorieuse de Van Dijk à la 90e minute que les ont accroché l' et assuré leur qualification pour les demies de la Ligue des Nations au détriment de l'Equipe de .