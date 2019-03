Fulham-Liverpool 1-2, Liverpool s'en sort de justesse et prend la tête de la PL

31e journée de

- : 1-2

Buts : Babel (74e); Mané (26e), Milner (81e)

Si en mai prochain, les Reds de Liverpool sont sacrés champions d' alors ils se souviendront que durant un après-midi dominical de mars, ils n'ont pas été loin d'enregistrer une contre-performance quasi fatale sur le terrain du dernier au classement, Fulham. Rejoints au score à un quart d'heure de la fin suite à une énorme erreur défensive, ils ne s'en sortis que grâce à un pénalty transformé par James Milner à la 81e minute de jeu.

Alors qu'ils avaient pris les devants grâce au 11e but de Sadio Mane en autant de matchs dans toutes les compétitions, les visiteurs n'ont pas réussi à se mettre à l'abri dans cette partie, restant à la merci d'un retour de Fulham. Une mésentente entre le défenseur Virgil van Dijk et le gardien Alisson a permis à Ryan Babel, un ancien de la maison rouge, d'égaliser contre son ancien club à un quart d'heure de la fin. Beaucoup, parmi les fans des Reds, ont alors dû se remémorer certainement la glissade de Steven Gerrard en 2004 face à et qui avait privé le club du titre qui lui tendait les bras.

1 - Ryan Babel is the first player to score for and against Liverpool in the Premier League since Christian Benteke in April 2017. Muted. pic.twitter.com/4SmvZJM7i4