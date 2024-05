Paulo Fonseca, l’OM prend une décision forte après son refus

L’Olympique de Marseille ne devrait plus compter sur l’arrivée potentielle de Paulo Fonseca cet été sur le banc olympien.

Non seulement Jean-Louis Gasset quitte le banc phocéen cet été, mais le technicien français a annoncé qu’il prend sa retraite d’entraîneur. En effet, ça se confirme que l’Olympique de Marseille va se trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Si la piste menant à Paulo Fonseca est compliquée, le club phocéen serre les dents et observe la situation.

Fonseca drible l’OM pour l’AC Milan

Pour remplacer Jean-Louis Gasset en fin de saison, l’Olympique de Marseille a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour prendre le banc de touche du club phocéen. Alors que la direction olympienne n’a d’yeux que pour le coach de Lille, l’AC Milan qui cherche un technicien pour succéder à Stefano Pioli cet été, a placé Paulo Fonseca est en tête de la liste de souhaits.

Aux dernières nouvelles, les Rossoneri auraient pris le dessus sur le dossier en devançant l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Fabrizio Romano, vendredi, l’AC Milan a convaincu l’ancien coach de l’AS Roma qui est attiré par le projet milanais, et serait prêt à passer aux étapes finales si tout se passe comme prévu.

Marseille ne désespère pas pour Fonseca

Si l’AC Milan aurait pris le dessus devant l’Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens gardent encore espoir dans ce dossier. Selon RMC Sport, des échanges ont eu lieu entre l’OM et l’entraîneur portugais, avec un contrat de trois ans évoqué oralement, mais Fonseca a fait savoir au club du Sud de la France qu’il ne prendrait aucune décision avant la fin de saison.

En effet, le média indique que même si l’OM pense à Sergio Conceiçao et Franck Haise pour le poste d’entraîneur, Pablo Longoria et sa direction restent sereins et attendent la fin de la saison de Ligue 1 pour savoir finalement quelle décision prendra Paulo Fonseca.