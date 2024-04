La réponse énigmatique de Fonseca à l’OM

L’entraineur de Lille, Paulo Fonseca, a répondu samedi, à l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

Jean-Louis Gasset vit ses derniers jours dans la cité phocéenne. Même s’il a plus ou moins redressé la barre, le technicien français ne devrait pas être conservé par l’OM au terme de son intérim, le 30 juin prochain. Le club s’active même déjà pour lui trouver un remplaçant et la piste la plus sérieuse mène à Paulo Fonseca. Un intérêt auquel l’entraineur portugais a répondu ce samedi.

Paulo Fonseca botte en touche pour l’OM

Arrivé à Lille il y a deux ans, Paulo Fonseca arrive en fin de contrat en fin de saison. Ça tombe bien puisque l’OM est à la recherche d’un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Mais si Eric Di Meco serait prêt à donner un coup de pouce au club phocéen, le LOSC n’a pas pour intention de lâcher l’ancien coach de l’AS Roma. Cependant, le principal intéressé préfère se concentrer sur la fin de saison des Dogues et ne pense pas à son avenir pour le moment.

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation ? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire ? Je n’ai pas décidé », a déclaré Paulo Fonseca en conférence de presse en marge du match contre Metz (dimanche, 13h) ce samedi.

Lucas Chevalier veut voir Fonseca rester à Lille

Paulo Fonseca était déjà approché par l’Olympique de Marseille à l’été 2023. Mais le LOSC avait bloqué le départ du technicien portugais. Un choix payant puisque Lille (4e, 52pts) réalise une belle saison sous sa houlette encore une fois. Alors qu’il demeure une priorité pour l’OM moins d’un an après, même le vestiaire lillois ne souhaite pas le voir partir.

« C’est normal, c’est un coach performant et il est en fin de contrat, il plaît à beaucoup d’écuries en Europe. C’est comme les joueurs, quand tu es bon tu es demandé. Mais il y a un réel attachement. Il aime le club, ses supporters et ce qu’il est en train de faire. Ce serait encore plus beau d’aller chercher un podium. C’est lui qui décidera, c’est son avenir. Une chose est sûre, il veut finir cette saison de la meilleure des manières », a laissé entendre Lucas Chevalier un peu plus tôt face aux médias.