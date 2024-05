Paulo Fonseca et l'OM, un ultime rebondissement

Encore un énième rebondissement dans le dossier Paulo Fonseca à l’OM.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été tumultueux. A une journée de la fin du championnat, le club phocéen (8e, 47pts) n’est plus sûr de se qualifier pour une Coupe d’Europe. Ce qui pourrait provoquer le départ de certains joueurs notamment ceux avec de gros salaires. Cependant, le chantier le plus important de l’OM cet été reste celui d’entraineur et la priorité du club phocéen s’appelle Paulo Fonseca. Un dossier qui vient de connaitre un nouveau rebondissement ce vendredi.

Paulo Fonseca, priorité de l’OM pour la saison prochaine

Il y a quelques heures, Jean-Louis Gasset annonçait la fin de sa carrière d’entraineur. Le technicien français n’entrainera donc plus après son intérim à l’Olympique de Marseille. Mais bien avant cette décision de l’ancien coach de Bordeaux, l’OM avait déjà commencé par chercher un nouvel entraineur pour la saison prochaine.

Le club phocéen a donc jeté son dévolu sur Paulo Fonseca et en a d’ailleurs fait sa priorité. Il y a quelques jours, les médias notamment RMC Sports évoquaient même un « accord verbal » entre l’actuel coach de Lille et l’OM. Un accord démenti par le technicien portugais quelques heures plus tard en conférence de presse. Mais malgré son démenti, Paulo Fonseca paraissait toujours proche d’une arrivée dans la cité phocéenne…jusqu’à ce vendredi.

Paulo Fonseca snobe l’OM et choisit l’AC Milan

Si l’arrivée de Paulo Fonseca à l’OM était toujours possible il y a quelques jours, cette éventualité ne serait plus d’actualité. Pour faire plus simple, le technicien portugais n’entrainera pas l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’ancien coach de l’AS Roma aurait opté pour l’AC Milan.

A en croire le journaliste italien, le club milanais serait entré de nouveau en contact avec Paulo Fonseca et les deux parties seraient d’ailleurs d’accord sur plusieurs points. Ainsi, l’Olympique de Marseille devrait se tourner vers un autre entraineur pour prendre les rênes de l’équipe première la saison prochaine.