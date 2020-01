Pau-Bordeaux (3-2 a.p.), Pau crée la sensation en sortant les Girondins

Le premier match des 16es de finale de la Coupe de France a vu le FC Pau signer un énorme exploit en éliminant Bordeaux (3-2 a.p.).

Les 16es de finale de la ont débuté ce jeudi et le premier match a vu le FC Pau, pensionnaire de National1, réussir le pari de sortir . A domicile, devant un public tout acquis à sa cause, la formation de Bruno Irles s’est offert le scalp des Marine et Blanc et c’était totalement mérité.

Les Palois ont évolué sans complexe face à leurs voisins du Sud-Ouest. Gonflés à bloc et ultra-efficaces aux avant-postes (3 tirs cadrés, 3 buts), ils ont réussi à mener au score à trois reprises. Si les deux premières fois, l’équipe girondine a réussi à revenir au score, pour la troisième réalisation il n’y avait pas assez de temps pour recoller à la marque. A la 117e, Lamine Gueye a crucifié les hommes de Paulo Sousa sur une frappe sèche de 20 mètres après une incroyable perte de balle d’Ait Bennasser.

Bordeaux toujours dans la réaction

Bordeaux a cédé juste avant les tirs au but, mais il aurait pu baisser pavillon avant la fin du temps règlementaire. Nicolas De Préville a arraché la prolongation in-extremis sur un superbe coup franc transformé (81e). L’ancien rémois sauvait la mise aux siens, qui étaient menés depuis la 43e minute et le deuxième but de Pau signé Jarju. Auparavant, Maja (41e) avait répondu à l’ouverture du score de Namé (23e).

Avec cette élimination contre un adversaire évoluant deux divisions au-dessous de la sienne, Bordeaux a de quoi plonger dans la crise. Alors qu’ils avaient été très performants en automne, les Marine et Blanc restent sur six défaites lors de leurs sept derniers matches. Paulo Sousa peut commencer à s’inquiéter pour son poste.