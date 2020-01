OL, Rudi Garcia : "Mes joueurs sont en meilleurs forme"

Tout en regrettant le rythme intense des matches, le coach lyonnais a assuré que ses protégés sont parés pour jouer tous les trois jours.

L’OL défie samedi soir le FC à l’occasion des 16es finale de la . Après avoir pu se reposer pendant près d’une semaine, les Gones vont renouer avec la compétition, et entamer une série de plusieurs matches dans une période courte (10 en 45 jours). Rudi Garcia regrette ce rythme infernal, mais il n’a pas d’inquiétude particulière. Il estime son équipe capable de tenir le rythme et répondre aux attentes.

« On a fait des tests cette semaine et on avait fait les mêmes avec Rongoni (le préparateur physique) quand il est arrivé. Et les résultats sont 50 % en amélioration. C'est assez énorme. Les joueurs sont en meilleure forme, récupèrent bien, a indiqué Garcia. Ils sont plus à même d'enchaîner tous les trois jours. On a beaucoup travaillé cette semaine car ensuite, il y a aura surtout beaucoup de matches et plus trop le temps de le refaire. » Tout en évoquant sa satisfaction pour ce qui est des garanties physiques, l’entraineur rhodanien affirme qu’il serait bien d’éviter des rallonges de jeu supplémentaires : « On espère ne pas aller en prolongation car on jouera malheureusement trois jours après et pas quatre... Je respecte les impératifs télés mais pour la qualité du spectacle et l'intégrité physique des joueurs, ce n'est pas pareil. »

Rudi Garcia : « « Ça ne sera pas facile face à Nantes »

Garcia est satisfait de l’état de ses troupes, mais il s’attèle aussi à les maintenir sous pression. Il se méfie notamment de l’adversaire qui se profile. « Ce ne sera pas facile. Nantes est une équipe difficile à manœuvrer (...) Nantes est quatrième de L1, vient de gagner à Saint-Etienne (2-0), c'est une équipe redoutable avec un entraîneur expérimenté », a-t-il confié.

Samedi, il est possible que les Lyonnais soient contraints de disputer les tirs au but. A la question si cet exercice est bien travaillé à l’entrainement, Garcia a rétorqué : « C'est compliqué de reproduire les conditions d'un match. J'ai tout fait durant ma carrière, des entraînements super organisés avec des rituels pour mettre les joueurs en configuration match. Et parfois, rien. Et il faut aussi noter l'importance du gardien. Mais ça reste quand même un exercice technique face au gardien, une balle arrêtée. Si on le fait bien à la fin d'un entraînement, c'est mieux. »