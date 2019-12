"Pas l'impression que Pogba veut être à Manchester United"

Un ancien Red Devil s'est interrogé sur la volonté de Pogba de poursuivre son parcours à Old Trafford. Le Français continue de diviser en Angleterre.

Paul Pogba ne veut plus être à , selon Paul Parker, un ancien sociétaire de l'équipe anglaise. L'Anglais, devenu consultant, estime que son ancien club a besoin de joueurs prêts à "tout donner" pour la cause de l'équipe et que le Français ne remplissait plus ce critère..

"La Pioche" avait percé chez les jeunes du côté d'Old Trafford avant d'intégrer l'équipe première en 2011, mais n'est resté qu'une saison complète avant de rejoindre les géants italiens de la . Il a passé ensuite quatre belles saisons à Turin, remportant quatre Scudetti et disputant une finale de , tout en devenant l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Revenu ensuite à United en 2016, Pogba avait l'intention de corriger les torts de son précédent passage et de remporter des trophées majeurs avec le club anglais. Malheureusement, l'international tricolore n'a pas pu relever ce défi, ne montrant que de brefs aperçus de son talent. En revanche, les inquiétudes concernant son état de forme physique et son attitude n'ont jamais manqué.

Pogba a été pressenti pour rejoindre le l'été dernier. Et, son nom continue à être associé à ceux des Merengue, tandis que la Juventus serait aussi entrée en course pour faire signer son ancien maitre à jouer. Parker, qui a joué à Old Trafford entre 1991 et 1996, a remis en question l'engagement de Pogba pour la cause collective de United, avec la conviction que le temps du milieu de terrain au club touche irrémédiablement à sa fin. Lorsqu'il lui a été demandé si le champion du monde avait encore un avenir à long terme avec les Red Devils, Parker a déclaré à BonusCodeBets: "Je ne pense pas, ce qui ne me satisfait pas. Je pense notamment à la façon dont les choses se sont passées sous le manager précédent, les choses qui ont été dites et faites. Je ne suis pas sûr qu'il sera toujours là, et je ne pense pas qu'il veuille y être. Avec la situation actuelle à United, ils ont besoin de joueurs qui veulent être au club et donner tout ce qu'ils ont pour l'équipe. les fans et le club. "

Pogba est arrêté depuis le 30 septembre en raison d'une blessure au pied. Au total, il a manqué 13 matches de sa formation, toutes compétitions confondues.

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que le Français ne sera pas de retour à temps pour affronter Manchester City au stade Etihad samedi, alors que United cherche à réduire l'écart de 11 points qui le sépare de son rival régional. L'ancien havrais pourrait éventuellement faire son come-back après. À moins que son inactivité ne s'étire, et donne du grain à moudre à ceux qui pensent qu'il fait tout pour éviter de rejouer avec MU.