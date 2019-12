Manchester United, Pogba toujours en partance pour le Real Madrid ?

Toujours blessé, le milieu de terrain français est proche de faire son retour à la compétition et les rumeurs sur son départ reprennent de l'ampleur.

Le destin de Paul Pogba semble lié au . Toujours absent des terrains en raison d'une blessure, le milieu de terrain français est plus proche que jamais d'effectuer son retour à la compétition. Ole Gunnar Solskjaer avait avancé la date du 4 décembre pour son retour, il y a quelques semaines, celle-ci est déjà passée, mais Paul Pogba n'est plus très loin de retrouver les terrains et sa place chez les Red Devils.

Pourtant, alors qu'il n'a même pas encore repris, les rumeurs concernant son avenir ont déjà repris de plus belle. Lors de sa blessure, une rumeur en faisait même état d'une accusation de ses coéquipiers pensant qu'il en rajoutait concernant sa blessure afin de forcer un départ au Real Madrid. Si Ole Gunnar Solskjaer a tenu à démentir cette version au plus vite, les rumeurs concernant son départ au Real Madrid sont toujours là.

L'été prochain sinon rien ?

Selon les informations de L'Equipe, le départ de Paul Pogba au Real Madrid serait toujours dans les tuyaux, mais tout serait une question de timing. Le champion du monde 2018 aurait eu du mal à digérer son faux départ l'été dernier, un feuilleton laissant des séquelles psychologiques chez lui et ayant impacté son début de saison, mais à l'image d'Eden Hazard en 2018, il se serait résigné à attendre un an et prendre son mal en patience.

Malgré tout ce que dit la presse espagnole concernant l'intérêt prononcé de Zinedine Zidane pour Paul Pogba, qui aimerait le faire venir au plus vite au Real Madrid, il serait peu probable qu'une transaction ait lieu cet hiver à en croire les informations du quotidien français. En revanche, Paul Pogba peut légitimement espérer réaliser son rêve de rejoindre les Merengue lors du prochain mercato estival, si l'intérêt persiste des deux côtés.

Il est peu probable de voir Paul Pogba prolonger à dans ces conditions et les Red Devils auront donc tout intérêt à le vendre l'été prochain afin de pouvoir récupérer une partie de leur investissement. Qui plus est, Paul Pogba aura perdu de la valeur, à cause de sa première partie de saison passée à l'infirmerie mais surtout en raison de l'évolution de son contrat qui s'achèvera en juin 2021. Le feuilleton Paul Pogba au Real Madrid est encore loin d'être terminé, mais l'issue risque de traîner.