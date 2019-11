Manchester United, Solskjaer a hâte de récupérer Paul Pogba

L'international français est écarté depuis septembre pour un problème à la cheville et son entraîneur a hâte de pouvoir compter sur lui de nouveau.

Paul Pogba n'a plus joué avec depuis le mois de septembre. Une éternité pour le milieu de terrain français, mais également pour Manchester United qui doit composer sans l'un des meilleurs joueurs de son effectif. Annoncé début décembre, le retour du champion du monde 2018 devrait bientôt intervenir, même si aucune date n'a encore été révélé pour le moment, pour le plus grand plaisir de son entraîneur.

En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a admis qu'il avait hâte de récupérer l'international français : "Paul Pogba accélère son rétablissement et nous allons voir dans combien de temps il sera prêt à jouer et disponible. Bien sûr, il sera comme une nouvelle recrue pour nous. Il n’a pas vraiment été capable de jouer pour nous et, quand nous le récupérerons, ce sera comme un nouveau milieu de terrain dans notre effectif et un milieu de terrain de classe mondiale".

"Une recrue avant l'heure"

"Nous voulons qu'il revienne le plus tôt possible. Dimanche ? Non, je ne peux pas dire maintenant car je n’ai pas été chez moi et je ne l’ai vu. Voyons où il en est quand il reviendra et il commencera à s’entraîner avec nous", a ajouté l'entraîneur norvégien. Le retour de Paul Pogba donnerait un coup de pouce très attendu aux Red Devils qui pointent à la neuvième place en , avec déjà neuf points de retard sur la quatrième place.

Alors que l'attitude de Paul Pogba a été remis en cause et que la possibilité de le voir simuler, et amplifier, sa blessure pour forcer un départ en janvier ou en fin de saison a été évoqué par la presse, Ole Gunnar Solskjaer refuse de croire à une telle rumeur : "Chaque joueur est autorisé à se blesser quand il est blessé et Paul travaille dur pour revenir. Personne ne peut douter de son professionnalisme, de sa volonté ou de son envie de jouer au football".

Il est footballeur et l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Ce sera comme une nouvelle signature d'un joueur avant que le mercato ne s'ouvre. Bien sûr, il nous a manqué quand il était parti, mais certains joueurs, Scotty et Fred, ont relevé le défi et ont bien réussi. Bien sûr, c’est un coup de pouce pour nous quand il reviendra", a conclu l'entraîneur de Manchester United. Plus que jamais, Paul Pogba est attendu de pied ferme par les Red Devils.