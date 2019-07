Mercato - La Juve prête à miser 134 M€ sur Paul Pogba (Manchester United) ?

Selon les informations du Times, la Juventus s’apprête à proposer 134 millions d’euros à Manchester United pour Paul Pogba.

Manchester-Turin en 2012, Turin-Manchester en 2016 et Manchester-Turin en 2019 ? Depuis son dernier come-back, Paul Pogba n’a jamais réussi à justifier les 105 millions d’euros investis par United pour le rapatrier en , et il pourrait mettre fin à son aventure avec les Red Devils lors du mercato estival. Deux clubs sont sur les rangs, le de Zinédine Zidane, et son ancien club, la Vieille Dame.

Solskjaer a parlé avec Pogba

À l’arrêt depuis le début du mercato, le dossier a retrouvé des couleurs ces derniers jours, avec une première offre madrilène pour Pogba. Et il n’en fallait pas plus pour réveiller les Bianconeri, qui rêvent du milieu de terrain français pour stabiliser leur entrejeu. Selon les informations du quotidien britannique The Times, les Italiens prépareraient donc une offre XXL de 134 millions d’euros pour faire flancher les Red Devils.

Problème, n’a pas l’intention de se presser avec Pogba. Au cours des derniers jours, le champion du monde s’est entretenu avec son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, qui lui a fait part de son désir de poursuivre l’aventure. Suffisant pour faire changer d’avis le Français, déterminé à relever un "nouveau challenge" cet été ? Non, à en croire les propos de son agent, le sulfureux Mino Raiola.

Le feuilleton est loin d’être terminé

"Tous les membres du club, du manager au propriétaire, connaissent les souhaits de Paul. Tout le monde connaît la volonté de Paul de partir. Nous sommes en train d'y travailler. Tout le monde sait quels sont les sentiments de Paul. (…) Je ne peux rien dire de plus. Je vis au jour le jour", expliquait récemment l’Italo-Néerlandais dans les colonnes de… The Times, au coeur du dossier depuis ses premiers balbutiements.

Partira, partira pas ? À l’heure actuelle, il semble impossible d’apporter une réponse définitive à cette question. D’autant plus que MU valorise son joueur à plus de 130 millions d’euros. Et pour cause, en plus d’être un patron sur le terrain et dans le vestiaire, comme il l’a prouvé avec les Bleus lors du dernier Mondial, Pogba possède également une aura marketing exceptionnelle. La aimerait en profiter, mais le Real aussi… Le feuilleton est loin d’être terminé.