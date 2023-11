Parti de l’OM, Marcelino va signer dans ce club

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Marcelino García Toral va faire son retour dans ce géant club européen.

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille ne restera pas au chômage pour longtemps. Après avoir déposé les armes pour quitter la Commanderie, Marcelino García Toral est très proche de retrouver du service.

Marcelino ne voulait pas quitter l’OM

Nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille cet été après le départ surprise d’Igor Tudor, Marcelino García Toral n’a pas fait long feu à la barre technique de la formation phocéenne. A la suite d’une houleuse réunion entre les groupes de supporters et les dirigeants olympiens, le technicien espagnol a pris la décision de démissionner. Et il l’a fait peu avant le déplacement à Amsterdam (3-3) en Ligue Europa.

Quelques semaines après son départ, l’ancien coach de Valence revient sur son départ et s’explique. A l’en croire, l’entraîneur de 58 ans n’avait pas envisagé un départ du club du Sud de la France. La réunion aura tout gâché. "Je n'ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale étant donné les menaces absolument répréhensibles. Le projet a été tué dans l'œuf après deux mois. C'est l'illogique qui s'invite dans le monde réel. Moi, jamais je n'accepterai des menaces dans le cadre de mon travail", avait déclaré Marcelino, avant de poursuivre.

"Quand Pablo a décidé de continuer, il s'était passé trois ou quatre jours, ce n'était pas le lendemain. Nous avions déjà signé les documents et plusieurs membres de mon staff étaient déjà partis. Nous n'avions pas de possibilité de revenir, surtout parce que, dans cette ambiance de menaces, même si moi je n'ai pas peur, tu ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Tout ce qui était Pablo ou proche de Pablo, on voulait l'éradiquer complètement, à travers les menaces, générer de la peur, et ce n'est pas acceptable", avait-il ajouté.

Marcelino va reprendre du service

Sans engagement depuis son départ de l’Olympique de Marseille, le technicien espagnol ne devrait plus rester encore sans emploi pour longtemps. Selon les informations de la presse espagnole, Marcelino est proche de faire son retour dans un ancien club de la Liga.

En difficulté depuis le début de la saison, la Villarreal songe à se séparer de Pacheta, qui est venu cet été en remplacement de Quique Setién. Auteur de mauvais résultats, le coach est le premier indésirable du Sous-Marin Jaune. Ancien coach du club ibérique entre janvier 2013 et août 2016, Marcelino est la priorité du Sous-Marin Jaune pour prendre les commandes du staff technique. Un contrat de deux saisons avec une autre en option serait déjà conclu entre les deux parties.

Pour rappel, la Villarreal est actuellement treizième de LaLiga avec 12 points en autant de matchs joués.