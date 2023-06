OFFICIEL - Marcelino nouvel entraineur de l’OM

Comme c’était pressenti, l’entraineur espagnol Marcelino s’engage en faveur de l’OM pour une durée de deux ans.

C’est fait ! L’OM a un nouvel entraineur. Pour remplacer Igor Tudor, le club phocéen est allé chercher l’Espagnol Marcelino. Au bout de plusieurs jours de négociations, un accord a été trouvé et le technicien ibérique a signé jusqu’en 2025 avec le troisième du dernier championnat de France.

Longoria et Marcelino, comme on se retrouve

Marcelino n’était pas le premier choix de Marseille. Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca ont été approchés avant lui, mais ces deux pistes se sont soldées par des échecs. Pablo Longoria, le patron du club, s’est alors résolu à se tourner vers sa vieille connaissance.

Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Huesca, Santander et Valence. Le président olympien le considère même comme son « mentor » dans le football. Il y a une belle complicité entre les deux et cela augure de bonnes choses pour l’OM.

Marcelino, qui était libre depuis un an et la fin de son aventure à Bilbao, est le troisième entraineur espagnol de l’histoire de l'OM après Javier Clemente et Michel. Les deux premiers n’ont pas connu un énorme succès du côté du Vélodrome.

Le technicien espagnol va vite devoir se mettre au travail. La reprise de l’entrainement est dans une dizaine de jours. Et dès l’entame du mois d’aout, sa nouvelle équipe sera concernée par le tour qualificatif de la Ligue des Champions. Une étape à ne surtout pas manquer.

Selon certaines sources, Marcelino a déjà analysé l’effectif qu’il a à sa disposition. A ses nouveaux responsables, il a coché les noms des joueurs dont il souhaite se débarrasser.