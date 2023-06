Igor Tudor quitte l'OM !

Le Croate, qui semblait sur le départ ces dernières semaines, va bel et bien quitter l'OM en fin de saison.

La défaite de l'OM face à Brest lors de la 37ème journée de Ligue 1 marquera selon toute vraisemblance la fin de l'ère Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. Le Croate a dirigé son dernier match à la tête des Phocéens devant son public du Stade Vélodrome qu'il a d'ailleurs remercié en conférence de presse.

Les joueurs mis au courant ce jeudi

Depuis quelques semaines, l'ancien de la Juventus semblait avoir la tête ailleurs. Plus relâché, plus détendu, Igor Tudor laissait voir des signes d'envies d'ailleurs et ils sont désormais confirmés. En effet, le technicien croate va quitter l'OM en fin de saison après le dernier match face à Ajaccio.

D'après les informations de Foot Mercato, de L'Equipe et de Fabrizio Romano, Igor Tudor a pris sa décision concernant son avenir et l'a fait savoir à ses joueurs. A deux jours du dernier match de la saison, le Croate a pris la parole devant son groupe avant l'entraînement pour annoncer son départ.

Un départ dans l'air du temps

Igor Tudor avait rencontré Pablo Longoria ce mardi et avait donné des indications sur sa volonté de quitter le club à son président. Bien que les dirigeants de l'OM étaient satisfaits du travail d'Igor Tudor, ce dernier avait d'ores et déjà pris sa décision et cela n'a pas suffi à faire pencher la balance.

Arrivé sous les sifflets du Vélodrome en aout dernier, Igor Tudor avait pourtant réussi à inverser la tendance dans le coeur des supporters et a emmené l'OM en demi-finale de Coupe de France et à une troisième place en Ligue 1. Désormais, les dirigeants phocéens vont devoir se pencher sur le profil du successeur au plus vite.

Le profil serait déjà établi : un homme qui va continuer sur le chemin d'Igor Tudor à savoir inculquer une culture de la gagne et du travail. L'OM va vite devoir trouver l'heureux élu car des échéances arriveront rapidement avec deux tours préliminaires à disputer dès le début du mois d'août.