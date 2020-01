Parme-Roma (0-2), Pellegrini qualifie la Roma

L’AS Roma a obtenu le dernier strapontin pour les quarts de la Coppa en disposant de Parme ce jeudi. Pellegrini a marqué les deux buts du match (2-0).

L’ n’a pas manqué à sa tâche, ce jeudi, lors de son opposition contre en 8es de finale de la Coupe d’ . Les Giallorossi l’ont emporté 2-0 au Stade Ennio Tardini, rejoignant les sept autres équipes déjà qualifiées pour les quarts. Au prochain tour, la formation romaine se mesurera à la redoutable .

La rencontre a longtemps été indécise et ce n’est qu’en début de deuxième mi-temps que les joueurs de la capitale italienne ont réussi à se détacher. Lorenzo Pellegrini a donné l’avantage aux siens (49e), en reprenant victorieusement un service de Nikola Kalinic. Avec un but d’avance, tout est devenu plus facile pour l’équipe de Paulo Fonseca. Les espaces se sont libérés et les visiteurs ont réussi à pousser leurs opposants à la faute, avec un pénalty concédé. Pellegrini s’est chargé de convertir la sentence et assurer un doublé (76e).

Les Parmesans n’auront pas beaucoup de regrets à nourrir à l’issue de cette empoignade. Ils ne se sont offert qu’une seule véritable opportunité dans ce match. A la 58e minute, Roberto Inglese a sollicité Pau Lopez d’une frappe plein axe, mais le dernier rempart espagnol a tenu bon.

En fin de match, la Roma a manqué d’aggraver la marque avec une lourde frappe de Justin Kluivert, sortie miraculeusement par le portier parmesan. C’était cependant sans conséquence sur le sort de cette rencontre. Avec la qualification de la Louve, le tableau des quarts de la Coupe d’Italie est le même que l’année dernière, à une exception près : remplace l’ .