Dybala et la Juventus assurent le spectacle

Comme la plupart des cadors de engagés, la a rempli sa mission en 8es de finale de la Coupe d’ . Opposée à l’ , le champion d’Italie s’est même promenée, avec un succès assuré par quatre buts d’écart. Paulo Dybala a été le principal héros du match en scorant un doublé.

En l’absence de Cristiano Ronaldo, pénalisé par une sinusite, « La Joya » a pris les choses en main et montré la voie à suivre aux siens. Il a d’abord offert l’ouverture du score à son compatriote Gonzalo Higuain (16e), puis il a doublé la mise en transformant un pénalty (26e) et enfin il a ajouté une banderille en seconde période (57e), en exploitant à son tour une offrande de Higuain. A 3-0, le match était plié, mais cela n’a pas empêché la Vieille Dame de continuer à pousser et mettre en danger son adversaire. Un sérieux qui lui a permis d’obtenir un deuxième pénalty, qui fut transformé par Douglas Costa (61e).

1 - Paulo #Dybala is the only player to score at least a goal in 4 different 2019/20 competitions: Serie A, Champions League, Coppa Italia, Italian Supercup. Multitasking. #JuveUdinese pic.twitter.com/kkr6eWiUoM