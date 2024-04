Paris SG - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG et l’OL sont au duel, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 française entre dans son dernier virage. Si l’OGC Nice et le FC Lorient (3-0) ont lancé les hostilités, vendredi, pour le compte de la 30e journée du championnat, c’est le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais qui vont clôturer ladite journée, ce dimanche. Un choc entre les deux prochains finalistes de la Coupe de France.

PSG - OL, un avant-goût de la finale de Coupe

Comme l’a dit Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match, ce choc donnera une image de ce que sera la grande finale de la Coupe de France entre les deux équipes le 25 mai prochain. Le Paris Saint-Germain accueille les Gones avec une confiance absolue après une importante victoire en Ligue des champions (1-4) contre le Barça en quarts de finale. Ceci après avoir buté au match aller (2-3). Leaders de Ligue 1 avec 63 points, les hommes de Luis Enrique veulent creuser l’écart sur le Stade Brestois (2e, 53 points). Le technicien espagnol tient d'ailleurs à préserver une dynamique positive, même s'il affirme que rien ne presse pour le sacre en Ligue 1.

De son côté, l’Olympique Lyonnais vient au Parc des Princes comme une vraie menace pour le Paris Saint-Germain. En pleine ascension depuis la prise de pouvoir de Pierre Sage, l’OL ne tremble plus devant une équipe quelle que soit la capacité de cette dernière. Actuels 7es de Ligue 1, les Rhodaniens ne veulent plus faire marche arrière. Sorti d’une belle victoire contre le Stade Brestois (4-3) lors d’un match fou, l’OL se la coule douce depuis quelques semaines. Pierre Sage et ses capés n’ont plus perdu un match depuis leurs six dernières sorties toutes compétitions confondues. Ils comptabilisent cinq victoires et un match nul.

Horaire et lieu de match

PSG – OL

30e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21 heures française

Les compos probables du match PSG – OL

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Kang-in - Dembélé, Ramos, Mbappé

Lyon : Lopes - Maitland-Niles, Mata, O'Brien, Henrique - Caqueret, Matic, Mangala - Fofana, Lacazette, Benrahma

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - OL

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.