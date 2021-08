Papu Gomez affirme avoir quitté l'Atalanta après que Gasperini ait tenté de "l'attaquer physiquement"

L'Argentin a quitté la Serie A pour le FC Séville en janvier dernier mais n'a révélé que maintenant la motivation de son départ.

Alejandro 'Papu' Gomez affirme avoir quitté l'Atalanta en janvier parce que l'entraîneur, Gian Piero Gasperini, a tenté de "l'attaquer physiquement" dans les vestiaires à la mi-temps d'un match de Ligue des champions contre Midtjylland. L'allégation, qui n'avait pas été faite auparavant, aide à expliquer pourquoi l'attaquant argentin a brusquement quitté une organisation dans laquelle il était très important et qu'il en était venu à aimer ouvertement.

Gomez a déclaré avoir demandé un transfert au président du club Antonio Percassi lorsque Gian Piero Gasperini a refusé de s'excuser auprès de lui, mais il a affirmé que Percassi ne lui permettait pas de rejoindre un autre club de Serie A malgré son désir de rester en Italie. "Je lui ai désobéi à une indication tactique", a déclaré Alejandro Gomez au journal La Nacion sur la façon dont la controverse avec son entraîneur a commencé.

"Il restait dix minutes avant la fin de la première mi-temps et il m'a demandé de jouer à droite, alors que je jouais très bien à gauche. Et j'ai dit non. Ayant fait ça au milieu du match, avec les caméras... c'était parfaitement normal qu'il se fâche. Je savais déjà qu'à la mi-temps il allait me sortir, et donc il l'a fait. Mais dans le vestiaire de la mi-temps, il a dépassé les limites et a essayé de m'attaquer physiquement", a ajouté l'Argentin.

Gomez a poursuivi : "Quand il y a une agression physique, c'est déjà intolérable. J'ai donc demandé une rencontre avec le président du club, Antonio Percassi, et je lui ai dit que je n'avais aucun problème à continuer, en acceptant que j'avais eu tort: ​​comme un capitaine je ne m'étais pas bien comporté, j'avais été un mauvais exemple en désobéissant à l'entraîneur. Mais j'ai dit au président que j'avais besoin d'excuses de Gasperini".

Gasperini renvoie la balle à Gomez

Cependant, ces excuses ne sont jamais arrivées, ce qui a essentiellement mis fin à la relation entre Gomez et l'organisation. "Le lendemain, il y a eu une réunion de toute l'équipe", a déclaré le joueur. "Je me suis excusé auprès de l'entraîneur et de mes coéquipiers pour ce qui s'était passé. Et je n'ai reçu aucune excuse de l'entraîneur. Après quelques jours, j'ai communiqué au président que je ne voulais pas être à l'Atalanta pour travailler avec Gasperini. Le président m'a dit qu'il n'allait pas me laisser sortir, qu'il n'allait pas me relâcher. Le bras de fer a commencé et les coûts étaient pour moi qu'ils m'ont séparé de l'équipe et j'ai fini par m'entraîner uniquement avec les réserves.

L'article continue ci-dessous

"C'était moche parce qu'après sept ans, ils m'ont laissé allongé là, après tout ce que j'ai donné au club. Ils se sont mal comportés. Le président n'a pas eu les couilles de demander à l'entraîneur de simplement s'excuser auprès de moi. C'était la fin de tout. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé, alors je ne fais que le dire maintenant", a ajouté Gomez. "Les gens vont connaître la vérité maintenant, et ils la méritent et je la mérite".

"D'un jour à l'autre, j'ai disparu. Les journalistes ont arrêté de me poser des questions sur moi à l'Atalanta, ils ne demandent pas non plus à mes ex-coéquipiers. C'est comme si j'avais cessé d'exister pour l'Atalanta. Je pense que leur intention était de rejeter toute la faute sur moi. Et la vérité n'est pas celle-là. Et les gens, peut-être, sont en colère contre moi parce qu'on pense que je ne voulais pas continuer à l'Atalanta, ou on pense que je préférait aller à Séville pour plus d'argent. Rien de tout cela. Il était temps que les fans sachent la vérité", a conclu l'Argentin.

Gasperini a répondu rapidement à Gomez lors d'une interview avec la publication italienne Gazzetta dello Sport, insistant sur le fait que la star de Séville était celui qui avait créé la confrontation physique : "Le comportement et les attitudes de Gomez, sur et en dehors du terrain, sont devenus inacceptables pour le manager et ses coéquipiers", a déclaré l'entraîneur de l'Atalanta. "L'attaque physique est venue de lui, pas de moi, mais la vraie raison pour laquelle il a quitté Bergame est qu'il a sérieusement manqué de respect aux propriétaires du club. J'espère que Gomez pourra continuer à briller avec ses performances, comme il l'a fait à l'Atalanta".