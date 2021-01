Owen : "Thiago joue un football différent"

L'ancien attaquant de Liverpool s'est dit admiratif de ce que propose Thiago Alcantara sous le maillot des Reds.

Thiago Alcantara «joue un type de jeu différent de celui des autres», déclare Michael Owen, l'ancien attaquant de affirmant que l'international espagnol lui donne «envie de regarder le football 24 heures sur 24».

Les Reds n'ont pas encore pu profiter de leur recrue estivale comme ils l'auraient espéré. L'Espagnol, qui a aidé son ancien club à triompher en 2019-2020, a passé beaucoup de temps sur le flanc en raison d'une contamination au Covid-19 et une blessure contraignante survenue lors d'un derby avec le laissant indisponible pendant plusieurs mois.

Thiago est revenu à la compétition récemment et a depuis enchainé les prestations prometteuses. La dernière d'entre elles c'était lorsqu'il est sorti du banc à l'occasion de la victoire au troisième tour de la FA Cup contre Aston Villa (4-1). L'ancienne star de Barcelone remplaçant Jordan Henderson à la mi-temps de ce match.

Liverpool était en difficulté face à une jeune équipe de Villa avant son entrée, mais l'expérience et la qualité ont finalement fait la différence dans ce match.

Owen a été impressionné par la contribution de Thiago. L'ancien leader des Reds confiant à BT Sport à propos de l'ancien bavaoris : "Ce gars me donne juste envie de regarder le football 24 heures sur 24. La façon dont il regarde autour de lui, son coup d'oeil. Il n'y a personne en , personne qui joue comme lui. Il joue à un type de jeu différent des autres. La manière dont il régale sur les passes est incroyable."

Certains observateurs ont été surpris de voir Klopp faire sortir son capitaine à la pause contre Villa, mais le coach allemand insiste sur le fait que la décision était purement tactique et n'était motivée par aucun problème d'ordre physique pour Henderson.

Le tacticien allemand a déclaré aux journalistes après avoir assuré la qualification : "Hendo et Thiago, il était clair avant le match que nous le faisons comme ça pour 45 et 45. Il n'y a pas de problème [de blessure] et non, nous n'avions aucune réserve [à le faire jouer]."