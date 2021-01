Aston Villa - Liverpool (1-4), Liverpool tient son rang

Liverpool a réussi son entrée en lice en FA Cup. Les Merseysiders ont disposé aisément d’une équipe d’Aston Villa sérieusement rajeunie (4-1).

Habitué à chuter lors des premiers tours de la Coupe d’ , n’a pas manqué à sa mission cette fois. En déplacement à Villa Park, l’équipe de Jurgen Klopp s’est fait respecter en l’emportant le large score de 4 buts à 1.

Les jeunes Villans n’ont pas démérité

Liverpool efface son revers d’octobre dernier contre les Villans (2-7), mais il serait exagéré de parler de revanche. Ce vendredi, ils avaient en face d’eux une équipe des moins de 18 ans du club de Birmingham. Les pros, eux, n’étaient pas disponibles après que le centre d’entrainement a été fermé pour cause de nombreuses infections au Covid.

Jusqu’à la mi-temps, les jeunes Villans avaient réussi à tenir le choc. Ils se sont même mis à croire à l’exploit lorsque Louie Barry (17 ans) a égalisé à la 41e minute pour son équipe, répondant à l’ouverture du score de Sadio Mané. D’un geste clinique, il a mis à mal Kelleher, le portier des Merseysiders. A la pause, il y avait donc un partout.

Au retour des vestiaires, probablement tancés par leur coach, les visiteurs ont passé la seconde. Le rouleau compresseur s’est mis en marche et en l’espace de cinq minutes la rencontre a été scellée avec trois buts inscrits coup sur coup. Une tornade rouge qui a tout dévasté.

Trois buts en cinq minutes

Gigi Wijnaldum est celui qui a amorcé ce réveil avec un tir victorieux de l’extérieur de la surface. Puis, Sadio Mané a assuré le break d’une tête lobée. Et enfin, Mohamed Salah a ponctué le festival, avec un tir rasant et au ras du poteau. Ça faisait 4-1, et ça aurait pu faire 5-1 si le rentrant Thiago Alcantara avait converti son opportunité à la 85e. Ça aurait été mérité pour l’international espagnol, dont l’incorporation a donné un nouvel élan au LFC.

Avec cette qualification acquise haut la main, Liverpool repart de l’avant après une série de trois matches sans le moindre succès en championnat. De quoi aborder le choc contre du week-end prochain avec confiance.