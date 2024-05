"On peut faire mieux", les réactions de Dortmund - PSG

Le PSG défiait Dortmund ce jeudi en demi-finales de la la C1 et Paris s'est incliné 1-0. Découvrez les déclas des joueurs.

Marquinhos (défenseur du PSG sur Canal+)

« Deux équipes qui vont de l’avant et aiment avoir le ballon. Ça a été un test physique. Le résultat, on a eu beaucoup d’occasion claires, qu’il ne faut pas rater si on veut aller en finale. A la maison, il faudra les concrétiser. L’équipe était un peu désorganisée, mais c’est toujours difficile de jouer ici. On voulait la victoire, on n’a pas pu l’avoir. A la maison, avec l’énergie de nos supporters, ça va être différent. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux. Être plus décisif, devant et derrière. Ce sont des détails qui font la différence ».

L'article continue ci-dessous

Luis Enrique (entraineur du PSG sur Canal+)

« C’est le football. Beaucoup de fois c’est merveilleux, et d’autres fois ca arrive comme ça. On aurait préféré convertir nos situations. Ça a été une partie équilibrée. La position de Dembelé ? Avec sa manière de défendre, on voulait avoir de la profondeur derrière et bloquer les longs ballons sur Fullkrug. Lucas Hernandez ? Je n’ai pas de nouvelles et ca n’a pas l’air très positif. Je garde la confiance pour le match retour. Le vestiaire est un peu affecté. A Paris, on sera très forts et on n’a rien à perdre ».

Achraf Hakimi (défenseur du PSG sur Canal+)

« On est tristes pour le résultat. On n’a pas converti nos occasions qu’on a eues en seconde période. On savait que le Borussia allait jouer en profondeur. Il fallait rester concentrés. On a dominé presque tout le match. Maintenant, on doit penser au match retour. A la maison, avec nos supporters et dans notre stade, ça sera différent. Les occasions rentreront au retour ».

Nuno Mendes (défenseur du PSG sur Canal+) :

« On savait que ça allait être un match difficile. On a tenté de tout faire pour gagner, on n’a pas réussi. Ils ont marqué en premier et on a ensuite couru derrière le score. Je reste confiant pour la qualification. Il reste 90 minutes. Il y aura un maximum de motivation ».